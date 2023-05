To Kwaśniewski usłyszał od Putina. "Zabrzmiało niebezpiecznie"

Aleksander Kwaśniewski wydał książkę "Prezydent" i udzielił kilku wywiadów, gdzie opowiada o kulisach swojej prezydentury. Były polityk SLD w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym opowiedział m.in. o kulisach spotkania z Władimirem Putinem. Oba politycy spotkali się w 2002 roku na Kremlu. Jak przyznał były prezydent, okoliczności były specyficzne - politycy rozmawiali po rosyjsku, Kwaśniewski miał już siedem lat służby na urzędzie, z kolei Putin rządził od 1,5 roku. - Powiedział mi wtedy, że ma dwa cele. Po pierwsze odbudować wielką Rosję, co oznacza, że jest to Rosja z Białorusią i Ukrainą, Azją Centralną i Kaukazem i tak dalej oraz odbudować pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. To drugie było dosyć zrozumiałe (...). Ta pierwsza wypowiedź zabrzmiała niebezpiecznie - ocenił Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent stwierdził również, że "tamten Putin" był bardziej dialogowy, ponieważ był dopiero na początku swoich rządów. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego jedną z najważniejszych przyczyn zmiany podejścia Putina do Ukrainy była pomarańczowa rewolucja w 2004 roku.

