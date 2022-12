Kwaśniewski o nowej posadzie Jacka Kurskiego. Mówi o obciachu!

Aleksander Kwaśniewski miał okazję poznać polską i zagraniczną scenę polityczną od podszewki w czasach swojej prezydentury. Nic dziwnego, że wiele osób chętnie słucha jego opinii na wszelkie powiązane tematy. Ostatnio były prezydent wypowiedział się na temat posady Jacka Kurskiego w Banku Światowym. Spytany, czy to nobilitacja dla byłego prezesa TVP odpowiedział bez wahania. - Nobilitacja żadna, to nie jest wielkie stanowisko w strukturach banku. Ktoś, kto pełnił podobną funkcję przed laty, wspomniał, że tego typu dziwne nominacje już się zdarzały, jak miało to miejsce w przypadku zięcia prezydenta Tadżykistanu. Dobra wiadomość jest taka, że Kurskiego nie będzie w Warszawie – mówił w wywiadzie dla „Wprost”. Aleksander Kwaśniewski bardzo surowo ocenił tę decyzję. Według niego to ośmieszanie naszego kraju. - Może być tak, że w szybkim tempie zostanie wezwany do działań wyborczych. Wracając do sedna, takie nominacje ośmieszają Polskę i pokazują całkowitą ignorancję rządzących, nieliczenie się z opinią publiczną. Każdego dnia mamy podobne „kwiatki” – milionowa nagroda dla piłkarzy, nominacja dla Kurskiego, 700 milionów dla telewizji publicznej. To może wiązać się z silnym przekonaniem, że PiS tę władzę straci, więc może robić, co chce lub utratą wrażliwości i kontaktu z opinią publiczną, bo przyzwoitości nigdy nie mieli. Mówiąc wprost: popełniają potężne PR-owskie błędy – stwierdził w tej samej rozmowie były prezydent. Dziennikarka przypomniała byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który również dostał posadę w banku, a później został gwiazdą afery obyczajowej. Aleksander Kwaśniewski jednak nie przewiduje takiego scenariusza w przypadku Jacka Kurskiego. - Nie przewiduję tego w sprawie Jacka Kurskiego. Myślę, że jego uczucia są w tej chwili stosunkowo świeże i ciągle kwitną. Zastanawia mnie sama postawa Kurskiego, którego – przy całym jego cynizmie – uważam za człowieka bardzo inteligentnego. Dziwię się, że nie czuje obciachu – podsumował Aleksander Kwaśniewski.

