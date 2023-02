Kwaśniewski i Komorowski do Joe Bidena: Daj Ukraińcom rakiety i samoloty!

Aleksander Kwaśniewski stawia sprawę jasno. - Oczekuję ważnego wystąpienia Joe Bidena, które będzie pokazywało, że świat zobowiązany jest pomagać Ukrainie w odniesieniu zwycięstwa. Myślę, że będzie wdzięczny za działania humanitarne, ale na tym tle Polska będzie szczególnie wyróżniona - wylicza bez wahania. - Czy Biden zaproponuje jakiś szerszy program dotyczący bezpieczeństwa światowego w ramach NATO? Jest to bardzo potrzebne, ale nie sądzę, żeby zrobił to tym razem w Warszawie - dodaje. Zaznacza, że trzeba rozmawiać o bezpieczeństwie naszej wschodniej granicy i doposażeniu tam wojsk oraz o uzyskaniu dogodnych warunków finansowych na zakup amerykańskiej broni.

Bronisław Komorowski ma bardzo konkretne oczekiwania wobec prezydenta USA. - Namawiałbym Bidena do spółki z innymi na stawianie sprawy doposażenia armii ukraińskiej w samoloty. To niekoniecznie muszą być F-16. Warto tu brać przykład z Wlk. Brytanii, która już ogłosiła, że będzie szkoliła pilotów ukraińskich. A kiedy zostanie podjęta decyzja o doposażeniu Ukrainy w samoloty, będzie musiało upłynąć bardzo wiele czasu, żeby mogli z tego skorzystać. Warto dać Ukrainie ciężki sprzęt. Należy też namawiać Bidena, aby zdecydował się na przekazanie rakiet o zwiększonym zasięgu. To też jakaś alternatywa. Aleksander Kwaśniewski także nie ma wątpliwości - trzeba jak najszybciej doposażyć krwawiącą Ukrainę: - Zwycięstwo Ukrainy to jest także nasze zwycięstwo. Ameryka odgrywa tu kluczową rolę i militarnie, i finansowo. Wzmacnianie amerykańskiego przywództwa jest dzisiaj bardzo ważne i w takim duchu powinny być prowadzone w Warszawie rozmowy.