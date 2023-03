Kwaśniewski ciepło wspomina Jana Pawła II po emisji reportażu "Franciszkańskiej 3"

Kto by pomyślał?

Aleksander Kwaśniewski odniósł się do Jana Pawła II, który według „Franciszkańskiej 3” miał wiedzieć o pedofilskich czynach księży, gdy jeszcze był metropolitą krakowskim. Były prezydent nie krył swojej sympatii dla papieża i ciepło wspominał wspólne rozmowy, jakie odbywali przy wielu okazjach.

- Z papieżem Janem Pawłem II spotykałem się ponad 20 razy. Mnie jest bardzo trudno sprowadzić jego osobę tylko do tego skandalu. Na przykład pamiętam dobrze moją rozmowę w Watykanie tuż przed referendum, kiedy nasza kampania referendalna była zagłuszana przy wsparciu tych najbardziej konserwatywnych ludzi Kościoła polskiego. Pomógł. Jego słowa „Europa potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy” to coś, za co ja jestem wdzięczny – mówił w „Expressie Biedrzyckiej".

Aleksander Kwaśniewski wspomina Jana Pawła II

Aleksander Kwaśniewski zdradził, o czym najczęściej rozmawiał z Janem Pawłem II. - Zawsze rozmawialiśmy o polityce, bo ja nie rozmawiałem o kwestiach teologicznych z papieżem. Słusznie nie uznawał mnie za partnera, ale w polityce uznawał. Rozmawialiśmy o Rosji, Ukrainie, unii Europejskiej. Kiedy ja mu przedstawiałem plan Unii Europejskiej, papież do mówi: „Wie pan, ja nie mogę tego nie popierać, bo tak naprawdę jestem pierwszym Polakiem, który już wszedł do Unii Europejskiej”. W ’78 roku, jak został wybrany papieżem, zamieszkał w Watykanie czyli we Włoszech. Ja patrzę na papieża z tego punktu widzenia – opowiadał.

Były prezydent określił się jako osoba niewierząca, jednak podkreślił, ze problem, o którym mowa jest o wiele bardziej skomplikowany.

- Pamiętam jego wystąpienia dotyczące choćby tej jedności politycznej Polaków. W Sejmie mówił „Solidarność to nie jest jeden przeciwko drugiemu, tylko ci pomagający”. Jako człowiek niewierzący jestem ostatni, który chciałby wrzucić papieża tylko do tego bagna z tą pedofilią, które jest straszne i trzeba je jakoś oczyścić, ale pamiętajmy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane - stwierdził.

