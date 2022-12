Kulisy kanonizacji Jana Pawła II. Został świętym na wyrost?! Kapłan grzmi: "Ośmieszony proces"

Mocne słowa ks. Isakowicza-Zaleskiego o celibacie księży, Dudzie, Dziwiszu i Janie Pawle II

Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski w programie "Politycy od kuchni" opowiadał m.in. o celibacie księży i swojej miłości do kobiety. W trakcie rozmowy z Piotrem Lekszyckim i Kamilem Szewczykiem kapłan zaatakował też Andrzeja Dudę. Prezydentowi oberwało się za zachowanie podczas upamiętnienia rocznicy Rzezi Wołyńskiej. - Po raz pierwszy nie dopuszczono do wypowiedzi rodzin kresowych. Prezydent mówił oczywiście o wielkiej miłości dla Ukrainy i Wołodymyra Zełenskiego, o pochówkach nie zapomniał, ale kiedy podszedł do naszej grupy, a mieliśmy transparent z napisem: "Ukraino, czemu zabraniasz pochować naszych ojców i dziadków", zwrócił uwagę, że nie powinniśmy tak mówić, że trzeba ważyć słowa, bo to szkodzi obu stronom - relacjonował ks. Isakowicz-Zaleski, który w programie "Politycy od kuchni" mówił także o Stanisławie Dziwiszu i Janie Pawle II. Duchowny jest oburzony procesem kanonizacyjnym dotyczącym polskiego papieża.

Stanisław Dziwisz szkodzi pamięci Jana Pawła II? Mocne oskarżenia

Zdaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego to, co wyrabia wokół Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz jest skandaliczne. - Doprowadził do takiej karykatury, że nie dziwię się, że Jan Paweł II jest dla młodzieży bohaterem memów. Mnie serce boli, jak słyszę od kolejnego mojego kolegi księdza, że ma przyjechać kardynał i trzeba zebrać 2 tys. euro, bo on przywiezie relikwię z kroplą krwi. Niektórzy mówią głośno, że tej krwi jest kilka kanistrów - denerwuje się duchowny. - Przez te komercjalizację Stanisław Dziwisz wyrządza krzywdę pamięci Jana Pawła II - twierdzi bez ogródek ks. Isakowicz-Zaleski.

Co Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele? Starsi księża dużo mówią

Janowi Pawłowi II ostatnio często zarzuca się, ze - delikatnie mówiąc - bagatelizował koszmar pedofilii w Kościele. Czy polski papież wiedział, co się dzieje? - Do niedawna byłem przekonany, że Jan Paweł II nie widział o pedofilii. Po tylu publikacjach i rozmowach ze starszymi księżmi, którzy dużo mówią na ten temat, niekoniecznie w mediach, mam wątpliwości. Na pewno Jan Paweł nie odnalazł się w Watykanie, był tym obcym, miał fatalnych współpracowników. Nie rozumiał pewnych mechanizmów. Jego niepojętne dla mnie podejście do spraw pedofilii należy ocenić negatywnie. Na pewno jest to rysa na jego wizerunku, na tle wielu pozytywnych działań - przekonuje duchowny.

Czy Jan Paweł II powinien być zdekanonizowany? Ks. Isakowicz-Zaleski nie ma wątpliwości

Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego - mimo różnych błędów - Jan Paweł II jest święty. - Nie powinien byc zdekanonizowany, problem jest inny. W filmie "Bielmo" Marcina Gutowskiego najbardziej zaskoczyła mnie wypowiedz ks. prof. Szostka, który w trakcie procesu miał być tzw. advocatus diaboli, czyli duchownym, który w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym ma przedstawić argumenty przeciwko uznaniu danej osoby za błogosławioną lub świętą. Ksiądz stwierdził, że w trakcie procesu nie szukał, bo... kardynał Dziwisz prosił, zeby nie szukać. To jest ośmieszenie całego procesu kanonizacyjnego - ocenia ks. Isakowicz-Zaleski. - Gdyby taki proces kanonizacyjny był dziś, to by dogłębniej wyjaśnił, dlaczego tak, a nie inaczej postępował Jan Paweł II - argumentuje kapłan, przypominając, że jeszcze niedawno obowiązywał przepis, który wskazywał, że proces kanonizacyjny można rozpocząć dopiero 50 lat po śmierci potencjalnego świętego. - To było mądre - przekonuje.

