Kulisy awantury w Sejmie "Wyskoczył jak goryl", " Musiałem przed nim stanąć"

Jacek Ozdoba już na mównicy sejmowej prezentował słynne zdjęcie Donalda Tuska z Władimirem Putinem (71 l.) na sopockim molo. Później polityk chciał podejść do lidera Platformy. - Jako poseł chyba mogę to zrobić. Nagle przede mną wyskoczył goryl. Myślałem, że to jakiś kibol, osiedlowy łobuz, a był to poseł Rutnicki. Wyrwał zdjęcie, pogiął i wsadził do mojej kieszeni – opisuje były wiceminister. Jakub Rutnicki odpowiada, że zareagował tylko na chamskie, jego zdaniem, zachowanie posła PiS. - Jeżeli w taki sposób chciał podchodzić do premiera najjaśniejszej Rzeczypospolitej, to musiałem przed nim stanąć i włożyć zdjęcie, które niósł, do kieszeni w jego marynarce – wyjaśnia Rutnicki. A w związku z interwencją olbrzymiego posła PO, na odsiecz Ozdobie ruszyli koledzy, min. Bartosz Kownacki (44 l.). - Sugerowałem, żeby startował do kogoś swoich gabarytów – zdradza nam krewki poseł PiS. Ostatecznie Sejm nie zamienił się w klatkę MMA, tym razem politycy wrócili jeszcze do swoich ław.

QUIZ Wiesz, jakie wykształcenie mają polscy politycy? To nie takie oczywiste! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego: kim z wykształcenia jest były prezydent Lech Wałęsa? Hydraulikiem Elektrykiem Mechanikiem Dalej