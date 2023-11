Kto zostanie nowym marszałkiem Senatu? Kwiatkowski uchyla rąbka tajemnicy

Marek Sawicki ujawnia, kto będzie marszałkiem Sejmu! "To jest przesądzone"

W ostatnim czasie mówi się sporo o nowym marszałku Sejmu. Słyszy się pogłoski o rotacyjnym sprawowaniu tej funkcji, a dziś Marek Sawicki z PSL, mianowany rzez prezydenta Andrzeja Dudę na marszałka seniora, zapowiedział, że najpierw będzie nim Szymon Hołownia, a potem zastąpi go Włodzimierz Czarzasty. Co natomiast z marszałkiem Senatu?

Na ten temat wypowiedział się senator Krzysztof Kwiatkowski. - Mogę powiedzieć, że wiele na to wskazuje, że przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej będzie kierował pracami Senatu – powiedział w Polsat News. - Cztery lata mieliśmy 51 senatorów, jeden głos przewagi. Pracowaliśmy w taki sposób, że przez cztery lata nie przegraliśmy ani jednego głosowania i to jest nasze zobowiązanie wobec wyborców, żeby pieczęć dobrej, merytorycznej pracy w Senacie utrzymać. Zrobimy wszystko, żeby to było kontynuowane – dodał.

Polityk zapowiedział także, że opozycja nie będzie chciała utrzymać modeli, w którym minister sprawiedliwości sprawuje jednocześnie urząd prokuratora generalnego. - Chcemy to rozdzielić. Jest kilkadziesiąt zawiadomień Najwyższej Izby Kontroli o tym, że urzędnicy publiczni, z premierem i wicepremierem na czele, złamali przepisy prawa. W wyniku ich decyzji przepadły dziesiątki milionów złotych. I co? I nic. Prokuratura tych śledztw nawet nie podejmuje – stwierdził Krzysztof Kwiatkowski.

