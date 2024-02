Kto zastąpi Kaczyńskiego w PiS? Jego współpracownik komentuje

Jarosław Kaczyński w październikowych wyborach poprowadził swoją partię do zwycięstwa, ale ten sukces miał wyjątkowo gorzki smak. Wszystko przez to, że nie udało się uzbierać większości w Sejmie i PiS po ośmiu latach rządów pożegnało się z władzą. W partii rozliczeń jednak nie było, a były premier za wszelką cenę chciał uniknąć rozbicia i zewrzeć szeregi przed zbliżającymi się wyborami do samorządów oraz do Parlamentu Europejskiego. Oddanie władzy nie ucięło jednak spekulacji na temat ustąpienia Jarosława Kaczyńskiego z funkcji prezesa PiS i jego potencjalnych następców. Mateusz Morawiecki wprost zadeklarował, że chciałby wziąć udział w wyborach na szefa PiS.

- Chciałbym, żeby pan prezes jak najdłużej był szefem PiS, spajał nasz obóz. A potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu, w tej konkurencji - powiedział były premier na antenie Radia ZET. Wśród potencjalnych następców Kaczyńskiego wymienia się również Przemysława Czarnka, który obecnie zasiada w komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Te doniesienia skomentował Radosław Fogiel, który był gościem we Wprost.pl.

- Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym liderem Zjednoczonej Prawicy. Tym, któremu zawdzięczamy swoje zwycięstwa. Z przyjemnością – większą lub mniejszą - czytamy różne uwagi, które do nas docierają. Będziemy chcieli je poddawać pod dyskusję, ale kwestie przywództwa w PiS są niekwestionowane - ocenił. - To jest medialny never-ending story. Od kiedy jestem związany z PiS, takie wrzutki na różnych etapach ciągle były. Jakoś Prawo i Sprawiedliwość istnieje, wygrywa wybory nawet jeśli chwilowo nie rządzi, a Jarosław Kaczyński jest naszym liderem. Każdemu bym życzył takiego wigoru i determinacji, woli walki o Polskę, jaką ma Jarosław Kaczyński - stwierdził polityk PiS.

