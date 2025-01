Kto wygra I turę wyborów prezydenckich? Wyraźny zysk jednego kandydata

"Do Auschwitz doprowadziło milczenie świata". Poruszające słowa Ronalda Laudera

W tegorocznych wyborach prezydenckich zmierzy się ze sobą wyjątkowo dużo kandydatów, jednak chyba nikt nie ma wątpliwości, że najważniejszy bój stoczą ze sobą kandydaci KO i PiS - Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Który z polityków cieszy się obecnie większym poparciem?

Kto wygra w wyborach prezydenckich?

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, na kogo załogowaliby w I turze wyborów prezydenckich. Zdecydowanym liderem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z KO, który uzyskał 37,8 proc. głosów notując 3,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Do drugiej tury wyborów prezydenckich dostałby się także prezes IPN Karol Nawrocki z 25 proc. poparciem. To o 4 pkt. proc. mniej niż poprzednio. Podium zamyka Sławomir Mentzen z Konfederacji, na którego głos zadeklarowało 9,7 proc. czyli o 3,3 pkt. proc. mniej.

Dalej znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który uzyskał 6 proc. poparcia (o 0,7 pkt. proc. mniej) i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z 5,6 proc. głosów (o 1 pkt. proc. więcej). Nieco mniej uzyskali Krzysztof Stanowski i Grzegorz Braun - kolejno po 2,9 i 2 proc.

Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów i Adrian Zandberg z Razem uzyskali nieco ponad 1 proc., a Piotr Szumlewicz i Joanna Senyszyn nieco ponad 0 proc. Z kolei 8,1 proc. badanych jeszcze nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

Katarzyna Cichos, Marek Woch, Wiesław Lewicki i Maciej Maciak, którzy także kandydują w wyborach, nie uzyskali poparcia respondentów.

