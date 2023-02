Kto powinien zostać premierem, jeśli opozycja wygra: Tusk, Trzaskowski czy Hołownia? [SONDAŻ SE]

Co dziś robi była premier?

Trzaskowski, Tusk i Hołowania

Partie polityczne czekają w napięciu na ogłoszenie przez prezydenta terminu jesiennych wyborów, aby rozpocząć kampanie. Tymczasem sprawdziliśmy poprzez sondaże, kogo Polacy typują na przyszłego premiera. Najwięcej wyborców opozycji popiera prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego (34 proc.), a kandydatem drugiego wyboru jest lider PO Donald Tusk (24 proc.). – Cieszą dobre notowania Tuska i Trzaskowskiego, lecz jest za wcześnie, żeby rozmawiać o personaliach. Najpierw musimy osiągnąć nasz cel czyli wygrać wybory – komentuje polityk PO, europoseł KE Bartosz Arłukowicz (52 l).

Pluralizm w wyniku sondażu

Politologa, Rafała Chwedoruka (54 l.), nie dziwią wyniki sondażu. – Są one zbieżne z pluralizmem partyjnym i z pluralizmem poszczególnych ugrupowań. W PO kto inny jest liderem, a kto inny ostatnio startował w wyborach prezydenckich. To pokazuje dystans między najwierniejszym elektoratem, a wyborcami, którzy sympatyzują z innymi partiami opozycyjnymi. Ich wyborcy wolą zaś Rafała Trzaskowskiego – analizuje politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

To będzie trudna gra o wszystko

– Do tego dochodzi także czynnik pokoleniowy, bo jest spora różnica wieku między Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem. Fakt, że dystans między oboma politykami nie jest znaczący, konieczne będzie pogodzenie roli obu polityków. Nie można nikogo pominąć ani zbagatelizować. Czyli rozstrzygnąć musi się gra o premierostwo. Polityk, który zostanie kandydatem na premiera, będzie musiał zaoferować bardzo poważne rzeczy swojemu konkurentowi w zamian za to, że ten nie stanie mu na drodze. Nie będzie to więc prosta gra o wszystko – dodaje Rafał Chwedoruk.

Zdaniem eksperta, popularność Tuska pochodzi stąd, że przez lata był twarzą walki z PiS i był na szczycie. A Rafał Trzaskowski jest popularny, ponieważ walczył w wyborach prezydenckich i jest prezydentem Warszawy, który aktywnie uczestniczy w polityce krajowej.

