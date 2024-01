Kto jest dziś Prokuratorem Krajowym w Polsce? Czy prokuraturze grozi dwuwładza i paraliż?

Polacy ruszą do urn

Od piątku w Polsce trwa spór o to – kto jest Prokuratorem Krajowym. Przez ostatnie dwa lata funkcję tę pełnił Dariusz Barski – powołany na stanowisko w 2022 roku przez ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Zgodnie z art. 14 prawa o prokuraturze -Prokuratora Krajowego powołuje premier po uzyskaniu opinii prezydenta. Odwołuje - również premier, na co prezydent musi wyrazić pisemną zgodę.

Mimo to - Prokurator Generalny Adam Bodnar odsunął Dariusza Barskiego od kierowania prokuraturą krajową - bo uznał, że pełni tę funkcję nielegalnie. Potwierdzają to cztery opinie prawne - w tym prof. Jana Zimmermanna z UJ, promotora doktoratu prezydenta Dudy.

Decyzję Bodnara w ostrych słowach komentują politycy opozycji: „ „Minister sprawiedliwości brutalnie łamie polską Konstytucje i ustawy, co już samo w sobie jest szokujące.” - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości -Zbigniew Koźmiuk. Wtóruje mu wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji – Krzysztof Bosak: „Potęgowanie chaosu prawnego, jest metodą obecnej ekipy rządzącej, na próbę przejęcia władzy, bez posiadania do tego odpowiednich uprawnień konstytucyjnych. Wszystko z powodu próby obejścia prezydenta, który mógłby niektóre działania zawetować.” - podkreśla politykDo sprawy odnieśli się również politycy rządzącej koalicji: „Pan prezydent (…) kwestionuje te decyzje, które dotyczą jego kolegów partyjnych. Sytuacja, w której prezydent jest prezydentem swoich kolegów partyjnych, a nie wszystkich Polaków – to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, a więc liczę na refleksje pana prezydenta” – komentuje Anita Kucharska- Dziedzic – wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.

Dosadnie do sprawy odnosi się także Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej: „Wydaje mi się po prostu, że pan prezydent się pogubił, bo zamiast być strażnikiem konstytucji, stał się strażnikiem interesów przestępców powiązanych z PIS-em.”. - podsumowuje sprawę polityk.