Książę William w Polsce. Podano szczegóły

Następca brytyjskiego tronu w Polsce

Następca króla Karola III, jego syn książę William pojawił się w Rzeszowie. Właśnie na Podkarpaciu stacjonują brytyjscy żołnierze, którzy przebywają w Polsce w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO.

"Jestem dumny, że w obecności księcia Walii mogę podziękować żołnierzom brytyjskim za służbę na polskiej ziemi" - powiedział minister MON Mariusz Błaszczak. "Żołnierze polscy i żołnierze ze Zjednoczonego Królestwa wspólnie ćwiczą, wzmacniając bezpieczeństwo Polski, ale także całej wspólnej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem wdzięczny za obecność żołnierzy w województwie podkarpackim i lubelskim, a więc w województwach graniczących z Ukrainą." - dodał.

W Rzeszowie pracują żołnierze z pułku the Queen's Royal Hussars, czyli można ich nazwać Królewskimi Huzarami Królowej. Jest to pułk o bogatej historii, który jest najstarszym pułkiem pancernym w brytyjskiej armii: - Wykorzystuje czołg podstawowy Challenger 2. Jednostka Queen's Royal Hussars w obecnej formie powstała w 1993 roku, kiedy to the Queen's Own Hussars i the Queen's Royal Irish Hussars zostały połączone w jedną jednostkę. Od tamtej pory Królewscy Huzarzy odgrywali kluczową rolę w prawie każdym konflikcie. Pułk został sformowany i stacjonował w Fallingbostel w Niemczech - czytamy o tym pułku na portalu czytajrzeszow.pl.

To już kolejna wizyta Williama w Polsce. W 2017 roku para książęca przybyła do Polski wraz ze swoimi dziećmi, wtedy byli rodzicami dwojga dzieci, synem księciem George i córeczką księżniczką Charlotte. Mieli wtedy okazję spotkać się z naszą parą prezydencką Andrzejem Dudą i Agatą Dudą, a także udali się na spacer po Krakowski Przedmieściu podczas którego spotkali się z warszawiakami i turystami. Pamiętne było też przyjęcie zorganizowane na cześć gości organizowane w Łazienkach Królewskich, na które przybyły też wówczas gwiazdy.