Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Krzysztof Kwiatkowski: Nie mam wątpliwości, że wszystkie cztery podmioty pozostaną w koalicji

zpl 12:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Krzysztof Kwiatkowski był gościem Kamili Biedrzyckiej w programie "Express Biedrzyckiej". Polityk skomentował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz odniósł się do tego, czy rząd przetrwa w obecnej koalicji. Senator stwierdził również, co jest złą wiadomością po 9 czerwca.