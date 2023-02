Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Sedno sprawy" 23.02.2023

Krzysztof Gawkowski: My chcemy opodatkować księdza

mga 11:04 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

- Lewica ma program mocny dotyczący praw człowieka. My chcemy opodatkować księdza. Tak chcemy to zrobić bo nie wydaje mi się normalne, że murarz czy lekarz czy na przykład nauczyciel płaci podatki - powiedział Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy w "Sednie sprawy" Radia Plus. - Ksiądz nie ma kasy fiskalnej. Dlaczego na przykład nie można dostać paragonu za to, że będziemy mieli ślub albo pogrzeb - pytał polityk. Opozycja po wyborach będzie sobie patrzeć na ręce. - Na opozycji każdy każdego ma pilnować. Skoro Kosiniak-Kamysz mówi, że on będzie pilnował dziś Lewicy to ja mówię, będę Kosiniaka pilnował żeby nie podnosili wieku emerytalnego bo przecież to robili - wyznał Gawkowski.