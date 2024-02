Krzysztof Bosak zdecydował, co z wyborami prezydenckimi. Mamy konkretną i szczerą deklarację wicemarszałka

Co to jest Rada Gabinetowa? Jakie ma kompetencje?

W programie "Sedno Sprawy" Krzysztof Bosak został zapytany o to, czy wystartuje w wyborach prezydenckich. Odpowiedź wicemarszałka Sejmu nie pozostawia żadnych wątpliwości. - Będą prawdopodobnie prawybory Konfederacji na kandydata na prezydenta. Ja w nich wystartuje ponieważ jestem liderem Ruchu Narodowego jednej z trzech partii, które tworzą Konfederację. Jeżeli nasi wyborcy zdecydują, że to ja mam być kandydatem to nim będę i będę rywalizował. Jeżeli zdecydują, że będzie ktoś inny, będę go wspierał - zapewnia Bosak.

Jednym z jego konkurentów będzie Sławomir Mentzen, który zadeklarował już, że będzie się ubiegłą o najwyższy urząd w państwie. A sam Bosak, pytany, czy prezydentura jest jego politycznym marzeniem, odpowiada. - Moje marzenie to służyć Polakom na tym stanowisku, na którym mnie ta polityka postawi. W tej chwili jestem wicemarszałkiem Sejmu, jednym z liderów Konfederacji - słyszymy.

Krzysztof Bosak już raz był kandydatem na prezydenta, popieranym przez Konfederację. W 2020 roku uzyskał czwarte miejsce i niespełna 7 procentowy wynik.

