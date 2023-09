Kim jest Krzysztof Bosak? Jakie ma wykształcenie?

Krzysztof Bosak urodził się w Zielonej Górze 13 czerwca 1982 roku. Jako nastolatek trenował akrobatykę i był harcerzem w ZHP. W 2001 roku rozpoczął studia na Politechnice we Wrocławiu. Chciał zostać architektem, jednak studiów nie ukończył. Później studiował także filozofię i ekonomię, ale i tych fakultetów nie udało mu się skończyć. W międzyczasie został członkiem Młodzieży Wszechpolskiej (której kilka lat później został przewodniczącym) i wstąpił do Ligi Polskich Rodzin. Mało kto dziś pamięta, że Krzysztof Bosak pełnił funkcję asystenta europosła Macieja Giertycha (ojca adwokata Romana Giertycha). W 2005 roku z list LPR udało mu się zdobyć mandat posła na Sejm V kadencji. Zasiadając w parlamencie, wystąpił w popularnym programie „Taniec z Gwiazdami”.

Mandatu nie udało mu się utrzymać, gdy startował we wcześniejszych wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Krzysztof Bosak wycofał się z polityki i zaczął działać w fundacjach konserwatywnych, a później w Ruchu Narodowym. To z ramienia RN startował później w wyborach do Parlamentu Europejskiego i samorządowych. Bezskutecznie. W końcu w 2019 roku został jednym z liderów Konfederacji i z jej list dostał się do Sejmu w ostatnich wyborach parlamentarnych. Głosowało na niego ponad 22 tys. osób. W prawyborach prezydenckich ugrupowania zdobył większość głosów elektorów i został wybrany kandydatem na prezydenta Konfederacji.

Krzysztof Bosak wzrost, wiek, hobby

Kandydat Konfederacji na prezydenta w wyborach 2020 ma 38 lat, co czyni go najmłodszym kandydatem. Jego pasją jest sport. Najpierw trenował akrobatykę, później przerzucił się na windsurfing, który jest jego hobby do dziś. W przeszłości pracował nawet jako instruktor! Krzysztof Bosak ma 174 cm wzrostu.

Krzysztof Bosak – rodzina: żona Karina, dzieci: synowie

Co wiemy o rodzinie Krzysztofa Bosaka? Kim są jego rodzice? Czy ma rodzeństwo? Krzysztof Bosak jest synem Alicji i Ryszarda. Jego matka pracowała jako nauczycielka, miała wielki wpływ na charakter syna. Zaś ojciec prowadzi zakład poligraficzny w Zielonej Górze. Krzysztof Bosak ma jednego brata – Marka, pracującego w branży finansowej.

Kim jest żona Krzysztofa Bosaka – Karina Bosak (z domu Walinowicz)? Karina Bosak pochodzi ze Szczecina. Z wykształcenia jest prawniczką. To absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu we Florydzie F.G. Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu European Advocacy Academy w Brukseli. - Miałam okazję jeździć trochę po świecie, szczególnie na konferencje naukowe. Pracowałam też za granicą - w Wiedniu i w Brukseli byłam na stażach – mówiła w wywiadzie z gazetą.pl. Karina Bosak także startuje w wyborach parlamentarnych, startuje jako kandydatka Konfederacji do Sejmu z listy podwarszawskiej tzw. obwarzanka. Jest prawniczką, a jej pasją jest taniec towarzyski – trenowała go przez kilka lat. Karina i Krzysztof Bosak pobrali się w lutym 2020 roku. Jakie ma poglądy? Tak jak mąż – konserwatywne. Twierdzi, że „zawsze je miała”. - Angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei – przedstawiał żonę Bosak już po ślubie. Krzysztof Bosak ma dwóch synów: Artura Maksymiliana (ur. 2020) i Daniela Ksawerego (ur. 2022).

Krzysztof Bosak oświadczenie majątkowe

Krzysztof Bosak w najnowszym oświadczeniu majątkowym, za rok 2022, wskazał, że posiada 26 tysięcy złotych. Ma też działkę o wielkości blisko 2 tysięcy metrów kwadratowych - jako współwłasność z żoną. Ponadto polityk Konfederacji ma samochód marki Volvo z 2012 roku, również jako współwłasność z żoną.

