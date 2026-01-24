Krytyka Trumpa i polityczna burza. Przydacz staje w obronie prezydenta

Wypowiedź Donalda Trumpa o zaangażowaniu państw NATO w Afganistanie wywołała burzę polityczną w Polsce.

Prezydencki minister Marcin Przydacz twierdzi, że słowa Trumpa nie dotyczyły Polski, ale jednocześnie skrytykował rząd za wykorzystywanie tematu do ataku na prezydenta.

Premier Donald Tusk i minister Radosław Sikorski przypominają o ofierze polskich żołnierzy i apelują o obronę ich honoru.

Przydacz: to nie była krytyka Polski

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz odniósł się w serwisie X do głośnych słów Donald Trump, który kwestionował zaangażowanie państw NATO w Afganistanie. Jak podkreślił, krytyka nie dotyczyła Polski.

„Krytyka postawy niektórych państw europejskich nie może dotyczyć i nie dotyczy postawy Polski i polskiego żołnierza” – napisał Przydacz.

W jego ocenie polscy żołnierze wielokrotnie dowodzili swojej odwagi i determinacji, pełniąc służbę w najtrudniejszych misjach zagranicznych, także u boku armii amerykańskiej.

Trump o NATO. Od tych słów wszystko się zaczęło

Kontrowersje wywołała wypowiedź Trumpa udzielona podczas rozmowy z amerykańskimi mediami. Prezydent USA mówił, że sojusznicy z NATO deklarują solidarność, ale w kluczowych momentach pojawia się pytanie, czy „będą tam, gdy naprawdę będą potrzebni”. Następnie odniósł się do wojny w Afganistanie.

– Nigdy naprawdę o nic ich nie prosiliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu lub „tu i tam”, i tak było, ale trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu – stwierdził Trump.

Słowa te zostały odebrane jako uderzające również w Polskę, która przez ponad 20 lat uczestniczyła w misji w Afganistanie, ponosząc realne straty w ludziach.

Spięcie z rządem. „Zachowanie niegodne i cyniczne”

Marcin Przydacz nie ograniczył się do obrony prezydenta USA przed zarzutami. W ostrych słowach skrytykował również polityków rządu, którzy wykorzystują sprawę do atakowania Karol Nawrocki.

„Próba wykorzystywania tej tematyki do ataku na Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych jest zachowaniem niegodnym i cynicznym. Zwłaszcza kiedy robią to ministrowie Rządu Rzeczypospolitej” – napisał.

Przydacz przypomniał także, że podczas ostatniej rozmowy Trumpa z Nawrockim amerykański prezydent miał bardzo pozytywnie wypowiadać się o polskich żołnierzach, podkreślając ich ducha, sprawność i determinację. W przeszłości Trump nazywał Polskę „modelowym sojusznikiem” USA.

Nawrocki odpowiada na słowa Trumpa po 30 godzinach. Cisza, która zabolała

Tusk odpowiada. „Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów”

Na słowa Trumpa ostro zareagował premier Donald Tusk. We wpisie w serwisie X przypomniał wydarzenia z 2011 roku, gdy jako szef rządu uczestniczył w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy w afgańskim Ghazni.

„Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi” – napisał Tusk.

Spór narasta

Wcześniej głos w sprawie zabrał także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który w ironiczny sposób sugerował, że zwierzchnik sił zbrojnych powinien jednoznacznie upomnieć się o honor polskich żołnierzy.

Wypowiedzi Trumpa, choć według Pałacu Prezydenckiego nie dotyczyły Polski, doprowadziły do otwartego sporu na linii prezydent–rząd. I wszystko wskazuje na to, że temat relacji z USA oraz granic politycznej lojalności wobec Waszyngtonu jeszcze długo nie zniknie z krajowej debaty.

Co napisał Nawrocki? Ostrożny wpis prezydenta

Do sprawy odniósł się również prezydent Karol Nawrocki, publikując w serwisie X krótki wpis poświęcony polskim żołnierzom. Napisał, że „nie ma wątpliwości, iż polscy żołnierze to bohaterowie”, którzy zasługują na szacunek i słowa wdzięczności za swoją służbę. Przypomniał także o 44 Polakach poległych w Afganistanie i podkreślił, że na zawsze pozostaną w narodowej pamięci. Prezydent nie odniósł się jednak wprost do wypowiedzi Donalda Trumpa, ani nie wskazał jej autora, co stało się jednym z głównych punktów krytyki ze strony polityków opozycji i komentatorów.

