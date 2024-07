i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Krystyna Pawłowicz

O co chodzi?!

Krystyna Pawłowicz nie wytrzymała! Tym razem wkurzyła się nie na żarty

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz zawsze mówi bez ogródek to, co myśli i nigdy nie gryzie się w język. Często jej wypowiedzi, zazwyczaj umieszczane w mediach społecznościowych, wywołują sporo kontrowersji. Tym razem jednak sędzia wkurzyła się nie na żarty! O co chodzi?