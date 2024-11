Kropka nad i: Żukowskiej z Lewicy puściły nerwy. O co poszło?

W czwartkowym programie „Kropka nad i” Anna Maria Żukowska z Lewicy nie przebierała w słowach, gdy mowa była o Antonim Macierewiczu i działaniach Prawa i Sprawiedliwości. – „Wraku dalej nie ma. Zniszczyli dowody, doprowadzając do tego, że przez tyle lat ten wrak nie został sprowadzony” – stwierdziła Żukowska, odnosząc się do długoletnich działań Macierewicza w sprawie katastrofy smoleńskiej. Nie ukrywała oburzenia wobec kosztownych eksperymentów podkomisji, których celem było ustalenie przyczyn tragedii. – „Pan Macierewicz wydawał bajońskie sumy na wybuchy parówek w mikrofalówce” – dodała z wyraźnym oburzeniem.

Dymisja Donalda Tuska? Posłowie PiS nie chcą odpuścić

Wizerunek PiS i strategia wyborcza

Żukowska w ostrych słowach skomentowała również strategię wyborczą PiS, sugerując, że partia próbuje kreować swoich kandydatów na podobieństwo Donalda Trumpa, licząc na wygraną. – „PiS myśli, że zamieniając wizerunek swojego kandydata, ktokolwiek nim będzie, na wizerunek Donalda Trumpa, wygra wybory” – oceniła posłanka Lewicy.

Projekt Lewicy o depenalizacji pomocy w aborcji

W programie Żukowska odniosła się także do projektu Lewicy dotyczącego depenalizacji pomocy w aborcji. Wyraziła nadzieję na pozytywne rozpatrzenie projektu podczas piątkowego głosowania. – „Jestem przekonana, że większość, żeby ten projekt ponownie trafił do komisji, się znajdzie. Sądzę, że będzie dobrze” – mówiła, wskazując na poparcie, jakiego projekt może się spodziewać w Sejmie.

Zgorzelski o Macierewiczu: „Koniec bezkarności?”

Do dyskusji dołączył również Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi, który także nie szczędził gorzkich słów krytyki wobec Antoniego Macierewicza. W jego ocenie były minister obrony narodowej przyczynił się do pogłębienia podziałów w społeczeństwie. – „Największą zbrodnią, jaką Macierewicz i jego ekipa zrobili narodowi polskiemu, to wykopanie rowu nienawiści między Polakami” – mówił Zgorzelski. Dodał również, że do Macierewicza „dociera, że skończył się czas bezkarności” i że „droga od prokuratora do sędziego staje się dla niego coraz krótsza”.

Poniżej galeria Anny Marii Żukowskiej. Zapraszamy!

Express Biedrzyckiej | Robert Sobiech | 2024.11.07 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.