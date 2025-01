Król Karol III jest już w Polsce! Spotkał się z ocalałymi z Holokaustu

Sąd zadecydował ws. Zbigniewa Ziobry. O co chodzi?

Co z ubezpieczeniem dla powodzian? Marcin Kierwiński zabrał głos

Król Wielkiej Brytanii Karol III przebywa z - prawdopodobnie jednodniową - wizytą w Polsce. W tej chwili jest w Krakowie, gdzie w Centrum Społeczności Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu spotkał się z ocalałymi z Holokaustu i wolontariuszami działającymi w tym miejscu. Uczestnicy spotkania z królem to członkowie krakowskiej społeczności żydowskiej, wśród nich ocalali: Zofia Radzikowska, Bernard Offen i Ryszard Orowski, którego Karol, jako książę Walii, poznał 23 lata temu podczas swojej drugiej wizyty w Polsce. To właśnie ta wizyta wywarła na nim głębokie wrażenie i stała się inspiracją do powstania Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Na poniedziałkowym spotkaniu z królem obecni byli także przewodniczący World Jewish Relief (WJR) Maurice Helfgott i dyrektor generalny Centrum Społeczności Żydowskiej (ang. Jewish Community Centre, JCC) Jonathan Ornstein, a także prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na Karola czekały tłumy. "Odpowiedzialność pamięci spoczywa zatem o wiele bardziej na naszych ramionach i na ramionach pokoleń, które jeszcze się nie narodziły. Sama pamięć o potwornościach przeszłości pozostaje bardzo ważną odpowiedzialnością, utrzymując ją informujemy naszą teraźniejszość i kształtujemy naszą przyszłość" - powiedział.

Król Karol III jest już w Polsce

Głównym celem wizyty brytyjskiego monarchy w Polsce jest udział w 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Obecność Karola III na uroczystościach w Oświęcimiu potwierdził w połowie stycznia Pałac Buckingham. Wydarzenie zorganizowane na terenie obozu jest obchodzone jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 r.

Karol w Krakowie jest po raz czwarty

Wizyta króla Karola III jest pierwszą jego podróżą zagraniczną w tym roku. Po raz pierwszy odwiedza też Polskę od momentu, gdy w 2022 roku po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II, panującej 70 lat, zasiadł na tronie królewskim. Karol odwiedzał Kraków w 1993, 2002 i 2008 r. W 2002 r. był w synagogach i na cmentarzu na Kazimierzu, rozmawiał z przedstawicielami gminy żydowskiej, a także objął patronat nad Centrum Społeczności Żydowskiej, projektem realizowanym przez World Jewish Relief (WJR). Książę pomagał organizacji m.in. w zbiórce funduszy. Kiedy po sześciu latach wraz z żoną Kamilą ponownie odwiedził Kraków, osobiście otworzył Centrum Społeczności Żydowskiej na Kazimierzu. Podczas uroczystości - powitany przez naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha - przybił na drzwiach budynku tradycyjną mezuzę. Jest także patronem budynku - przypomina PAP.