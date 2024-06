Kowal przed konferencją ws. odbudowy Ukrainy: Mamy dużo do powiedzenia, mamy dużo propozycji

- Dzisiaj odbyła się platforma koordynacyjna grupy G7. Jako Polska pierwszy raz mieliśmy tam reprezentację, jako obserwator, ale mogliśmy mówić. Myślę, że tych treści było sporo. Oprócz tego dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie rady doradców biznesowych dla grupy G7 - powiedział Paweł Kowal w wystąpieniu otwierającym spotkanie w ambasadzie. - Zależało nam, żeby przyjechało jak najwięcej osób - podkreślił Kowal, z którym do Berlina przybyła duża grupa polskich przedstawicieli biznesu, specjalistów oraz samorządowców.

Opowiadając o berlińskiej konferencji Paweł Kowal podkreślił, że "będą spotkania polityczne, będzie takie miał minister (spraw zagranicznych) Sikorski, będę miał ja. Ale będą też spotkania środowiskowe - biznesowe, samorządowe (...) w różnych formatach, pokazujące nasz potencjał". - Mój cel, nasz cel, cel pana premiera - ja to robię z poruczenia pana premiera Donalda Tuska - jest taki, żeby pokazać, że w różnych dziedzinach mamy tutaj bardzo dużo do powiedzenia, pokazania, mamy dużo propozycji. To nie zawsze są pieniądze - chociaż pieniądze też - ale często jest to doświadczenie, czas, kontakty. Mamy się czym dzielić - powiedział.

W rozmowie z PAP Paweł Kowal zwrócił uwagę, że "polski potencjał widać między innymi na tym spotkaniu". - Zależało mi na tym, aby między posiedzeniem platformy G7 a konferencją, która rozpocznie się we wtorek, odbyło się to spotkanie w ambasadzie, abyśmy zobaczyli, jak tu jest dużo osób - samorząd, szkolenia, biznes, think tanki - gotowych do działania. To jest mój cel dzisiaj - pokazać te osoby, pokazać nasz potencjał, przypomnieć dane, które mówią same za siebie: eksport, firmy, przygotowane do działania instytucje i organizacje - ocenił Paweł Kowal, który jest szefem Rady ds. Współpracy z Ukrainą.

