Express Biedrzyckiej

Kowal: Musimy przerwać marsz Kaczyńskiego do autorytaryzmu

W poniedziałkowym "Expressie Biedrzyckiej" gościł poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Jak powiedział gość Kamili Biedrzyckiej, by przerwać marsz Jarosława Kaczyńskiego do autorytaryzmu trzeba zmienić rząd, to według polityka jedyny sposób. Obejrzyjcie całą rozmowę.