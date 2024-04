Koszmarne wieści tuż po świętach. Polak zginął w izraelskim ataku na Strefę Gazy. MSZ komentuje

Co się może wydarzyć?

Siedmioro pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), w tym jeden z Polski, zginęło w izraelskim ataku w Strefie Gazy. Organizacja zawiesiła działalność w regionie – poinformowała oficjalnie organizacja, która ma siedzibę w USA. - Jesteśmy świadomi doniesień, że członkowie zespołu World Central Kitchen zginęli w ataku sił Izraela podczas pracy nad wsparciem naszych humanitarnych wysiłków w zakresie dostarczania żywności do Strefy Gazy. To tragedia. Pracownicy pomocy humanitarnej i cywile NIGDY nie powinni być celem. KIEDYKOLWIEK - napisała organizacja w oświadczeniu.

W samochód pracowników World Central Kitchen trafił izraelski pocisk tuż po tym, jak auto przekroczyło granicę północnej Strefy Gazy. Pracownicy organizacji pomagali w dostarczaniu pomocy, która przybyła kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru. Wśród ofiar miał być obywatel Polski - Damian Soból. - Na razie wiadomo o śmierci obywateli Wielkiej Brytanii, Australii i Polski. Wiemy również, że rząd Australii próbuje uzyskać oficjalne potwierdzenie od rządu Izraela. Nasza placówka w Tel-Awiwie zgłosiła się do władz izraelskich z prośbą o potwierdzenie tożsamości ofiar i wyjaśnienie przebiegu wydarzeń - mówił Polskiej Agencji Prasowe j rzecznik MSZ Paweł Wroński. - Weryfikujemy obecnie w trybie pilnym te informacje. Zwróciliśmy się do ambasady Izraela, sił bezpieczeństwa i sił zbrojnych Izraela w prośbą o wyjaśnienia. Na razie dysponujemy jedynie informacjami agencyjnymi. Dostaliśmy też informację od tej organizacji humanitarnej, która zajmuje się pomocą mieszkańcom Gazy - dodał. - Wiemy, że ostrzał wydarzył się w północno-środkowej części Gazy, że wśród osób, które zginęły, jest wymieniamy obywatel Polski. Teraz trwają wszystkie działania, mające na celu ustalenie przebiegu wypadków - dodał rzecznik MSZ.

- Mogę teraz złożyć kondolencje ofiarom tego wydarzenia. Natomiast dokładne dane będę mógł podać dopiero wówczas, kiedy będziemy mieli oficjalne potwierdzenie ze strony izraelskiej - powiedział Wroński.

- Strona polska w ostatnim czasie wielokrotnie opowiadała się za humanitarnym prowadzeniem tej wojny, przestrzeganiem praw osób cywilnych i organizacji międzynarodowych, humanitarnych, a także wyrażała zadowolenie z propozycji przerwania ognia - mówił. Dopytywany o to, czy MSZ wezwie ambasadora Izraela na rozmowę, Wroński przekazał, że władze resortu będą dopiero podejmowały decyzje o ewentualnych działaniach.

Agencja AP pisze o nagraniu udostępnianym w mediach społecznościowych, na którym widać ciała pięciu zmarłych osób, leżących w szpitalu Al-Aksa w mieście Dajr al-Balah w centrum Strefy Gazy. Na filmie widać też paszporty trzech zmarłych osób - brytyjski, australijski i polski.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024

- Jesteśmy załamani i głęboko zaniepokojeni atakiem - oświadczyła w mediach społecznościowych rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson. - Pracownicy organizacji humanitarnych muszą być chronieni, ponieważ zapewniają rozpaczliwie potrzebną pomoc, dlatego wzywamy Izrael, aby niezwłocznie zbadał tę sprawę - podkreśliła.

World Central Kitchen to międzynarodowa organizacja zrzeszająca wolontariuszy z całego świata, zajmująca się dostarczaniem posiłków do regionów, w których żywność jest trudno dostępna.

Siły Zbrojne Izraela, odnosząc się do doniesień o pracownikach organizacji humanitarnej zabitych w Gazie, w tym obcokrajowcach, przekazały, że "przeprowadzą dogłębne śledztwo, aby poznać okoliczności tego zdarzenia" - podał portal "Times of Israel", który cytuje oświadczenie.

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q— Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) April 1, 2024

Polak, który zginał w Strefie Gazy, pochodził z Przemyśla. Prezydent miasta pożegnał go w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. - Wczoraj w ataku rakietowym sił izraelskich na konwój humanitarny dostarczający żywność na terenie Strefy Gazy zginął nasz kolega, przemyślanin, wolontariusz, członek ekipy World Central Kitchen - Damian Soból (...) Nie ma słów, żeby opisać to, co czują w tej chwili osoby, które znały tego fantastycznego chłopaka… Niech spoczywa w pokoju - pisze Wojciech Bakun.

