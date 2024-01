Kosiniak-Kamysz wyprosił wojskowych z konferencji! O co chodzi?

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował 19 stycznia o o powołaniu zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Sprawę będą badać eksperci z zakresu lotnictwa. To między innymi szef Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego płk pil. Leszek Błach, Szef Pionu Bezpieczeństwa Lotów płk pil. Adam Kalinowski czy płk rez. pil. Paweł Kowalczyk z Władza Lotnictwa Wojskowego.

Członkowie zespołu był obecni na sali, gdy ministrowie opowiadali o zadaniach, jakie ich czekają. W pewnej chwili jednak Władysław Kosiniak-Kamysz uprzejmie wyprosił ekspertów.

- Zostaniemy sami z panem ministrem, to już nasze zadanie. Polityka, cywilny nadzór, to nasze zadanie w MON. Państwo macie zadanie związane z wyjaśnieniem, sprawdzeniem tego, co działo się przez ostatnie 8 lat. Nie będziemy na waszym tle stali na konferencjach prasowych. Chcieliśmy was zaprezentować, ten etap się zakończył. Teraz będzie cześć bardziej polityczna – powiedział minister obrony narodowej.

Zanim pozwolił zadawać dziennikarzom pytania, poczekał, aż wszyscy wojskowi opuścili salę. To bardzo symboliczny gest, który ma pokazać, że zespół jest apolityczny. To także przytyk do działań jego poprzednika, Mariusza Błaszczaka, który regularnie występował na tle sprzętu wojskowego lub żołnierzy.

