Kosiniak-Kamysz skomentował omdlenie Piekarskiej. Padły piękne słowa

Wszystko wydarzyło się, gdy politycy zebrani w Sejmie wstali, by przyjąć uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę powołania Macieja Rataja na Marszałka Sejmu. Nagle Katarzyna Piekarska zdjęła z twarzy maseczkę i usiadła. Wstała ponownie, gdy posłowie przyjmowali. kolejną uchwałę, upamiętniającą śmierć Gabriela Narutowicza. Wtedy nagle zemdlała. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (65 l.) natychmiast zarządziła przerwę, a na ratunek posłance KO ruszył lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy wykształcenia jest lekarzem. - Zawsze w takiej sytuacji będę się starał pomóc. Pomimo różnic i różnych sytuacji na sali plenarnej, jak komuś dzieje się krzywda albo nieszczęście potrafimy się zjednoczyć – powiedział nam. Warto wiedzieć, że politycy potrafią współpracować ponad podziałami, gdy sprawa robi się poważna! Sama posłanka nie wie, co stało podczas nieszczęsnego posiedzenia. - Niestety, niewiele pamiętam z tego, co się stało – powiedziała nam Piekarska. Chora na nowotwór piersi posłanka niedawno zakończyła chemioterapię. Okres diagnozy i leczenia był dla niej bardzo stresujący i wyczerpujący nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Katarzyna Piekarska cały czas przebywa pod opieką lekarzy. - Chyba za szybko po chorobie włączyłam turbo obroty i organizm tego nie wytrzymał - wyznała nam. Na szczęście już czuje się lepiej i przebywa w domu.

