Kosiniak-Kamysz o sytuacji po zamachu w Moskwie. Jest też głos szefa BBN

- W związku ze strzelaniną pod Moskwą stale monitorujemy sytuację. Jestem w kontakcie ze Sztabem Generalnym WP, wszystkimi służbami oraz naszymi sojusznikami. Analizujemy tę sytuację pod względem możliwego wpływu na bezpieczeństwo Polski - napisał w piątek (22 marca) wieczorem Kosiniak-Kamysz na platformie X. O monitorowaniu sytuacji w związku z tym zamachem zapewnił też premier Donald Tusk.

CZTAJ: Dramatycznie wzrosła liczba ofiar zamachu w Moskwie. Wśród zabitych są dzieci

Przypomnijmy, że w piątek uzbrojeni napastnicy zaatakowali salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. W budynku doszło do eksplozji, wybuchł pożar. Według FSB w ataku zginęło 40 osób, a ok. 100 zostało rannych. Kanały w serwisie Telegram zbliżone do struktur siłowych informują o 130 rannych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował w piątek wieczorem, że prezydent Andrzej Duda jest na bieżąco informowany o przebiegu zdarzeń w Federacji Rosyjskiej i jej ewentualnych skutkach dla bezpieczeństwa polskich obywateli.

- Zwierzchnik Sił Zbrojnych jest na bieżąco informowany o przebiegu zdarzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej i jej ewentualnych skutkach dla bezpieczeństwa polskich obywateli. Dziękuję Ministrowi Obrony Narodowej, służbom krajowym i partnerskim za współpracę w budowaniu świadomości sytuacyjnej Państwa - napisał Siewiera na platformie X.

