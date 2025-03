Kosiniak-Kamysz o porozumieniu USA z Ukrainą. " To jest niezwykle dobry sygnał"

Autor:

Szef MON o ustaleniach z Arabii Saudyjskiej

Departament USA poinformował po wtorkowych rozmowach delegacji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej, że USA natychmiast wznowią swe wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla tego kraju. Ukraina wyraziła gotowość wobec propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni pomiędzy nią a Rosją.

Te ustalenia komentował w "Kropce nad i" w TVN24 wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Bardzo dobra informacja jest na pewno taka, że nastąpił powrót do rozmów. Po spotkaniu w Gabinecie Owalnym, wydawało się, że wszystko jest przekreślone. Minęło kilkanaście dni, jest powrót do rozmów, jest otwartość Ukrainy, na czym bardzo Stanom Zjednoczonym, szczególnie prezydentowi Trumpowi, zależało - powiedział.Dodał, że "to jest niezwykle dobry sygnał". - To jest bardzo ważny sygnał i teraz może prezydent Trump powiedzieć Rosji "sprawdzam", czy z drugiej strony te deklaracje, które były wcześniej, były prawdziwe, czy to tylko była zasłona dymna, chęć zburzenia solidarności Zachodu, solidarności z Ukrainą - mówi łszef MON

Kosiniak-Kamysz: jesteśmy gotowi do wznowienia amerykańskiego wsparcia

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska "jest w pełnej gotowości", jeżeli chodzi o wznowienie przekazywania wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy poprzez hub logistyczny w Jasionce. Jak zaznaczył, lotnisko cały czas zachowuje swe zdolności operacyjne, gdyż niezmiennie trafia tam pomoc z innych państw.

- My jesteśmy gotowi jako Polska z naszym hubem w Jasionce, utrzymujemy zdolności operacyjne. Utrzymujemy zdolności operacyjne cały czas i jesteśmy w pełnej gotowości do wznowienia wsparcia amerykańskiego. Cieszę się z tej decyzji. Polska czeka na sygnał, kiedy to może być możliwe - powiedział.

Kosiniak-Kamysz: Europa się obudziła

Kosiniak-Kamysz mówił także o wtorkowym Forum Obrony i Bezpieczeństwa w Paryżu, w którym udział wzięli szefowie sztabów generalnych 34 państw. Polskę reprezentował generał Wiesław Kukuła.- Europa się obudziła. Z 1,5 miliarda euro, które były do tej pory na przemysł zbrojeniowy, będzie 800 miliardów. A Polska wykonała pierwszy ruch i przekształcamy 30 miliardów złotych z KPO na Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony - powiedział. Jednocześnie dodał, że "Polska nie zamierza i nie będzie wysyłać wojsk na Ukrainę".

Szef MON pytany był także o francuską propozycję dotyczącą roztoczenia nad Europą "parasola nuklearnego"

- "Jesteśmy bardzo otwarci na propozycję francuską, tylko prosimy o konkrety" - oznajmił wicepremier. "Czasem w tym naszym życiu politycznym jest wiele propozycji, a jak przychodzimy do rozmów bardziej skrupulatnych, brak na nie odpowiedzi" - przyznał. Przypomniał jednocześnie, że w środę udaje się do Paryża, gdzie spotka się m.in. z ministrem obrony Francji w ramach spotkania Grupy E5.

Sonda Uważasz, że w 2025 r. moze zakończyć się wojna rosyjsko-ukraińska? Jest to możliwe... Jest to niemożliwe... Nie mam pojęcia...