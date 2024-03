Kosiniak-Kamysz na nagłej konferencji. Mówił o obronie cywilnej

Zapraszamy do oglądania!

Co dalej?

Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński przedstawili na wspólnej konferencji założenia projektu ustawy i obronie cywilnej i ochronie ludności. Jak przypomniał szef MON, poprzednia kadencja wygasiła tę ustaw, dla Rządu Donalda Tuska jednak nowe zasady funkcjonowania obrony cywilnej są jedną z najważniejszych kwestii. Według niego, skuteczna obrona nie polega tylko na sojuszach i silnej armii, ale także zaangażowaniu całego społeczeństwa.

- Dla naszego rządu jedną z najważniejszych spraw jest nakreślenie nowych zasad funkcjonowania obrony cywilnej i ochrony ludności - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak przekazał minister obrony narodowej, na czele obrony cywilnej stanie szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz zapowiedział rozwijanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przestawił on sześć części, z jakich ma się składać projekt ustawy: system ostrzegania i przewidywania sytuacji niebezpiecznych, plany zabezpieczenia i ewentualnego przyjęcia ludności, system schronów, wzmocnienie społecznej odporności na zagrożenia, budowa zasobów obrony cywilnej i ochrona ludności w razie wojny.

- Nasi poprzednicy zniszczyli procedury łączące różne instytucje i służby państwa. My te wzajemne relacje, procedury i konkretne przypisanie obowiązków, będziemy przywracać - stwierdził szef MSWiA.

Projekt ustawy ma trafić do konsultacji społecznych, a obecnie jest analizowany z samorządowcami. Jak podkreślał szef resortu obrony narodowej, to właśnie one będą odgrywać kluczową rolę dla obrony cywilnej i ochrony ludności. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że według niego ten projekt ustawy będzie jednym z najważniejszych, jakie przyjmie Sejm w obecnej kadencji.

