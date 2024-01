Kosiniak-Kamysz komentuje wyborców PiS! Zobacz, co powiedział

Szymon Hołownia jak uczniak oceniony przez koleżankę z koalicji 15 października! "Mówię to jako nauczycielka"

Nie jest to celujący

„Debata o Polsce”. Zapraszamy do ostrej dyskusji [07.01.2024]

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się dziś z mieszkańcami Tarnowa. Podczas spotkania podsumowywał ostatnie lata oraz czas kampanii wyborczej. Wspominał m.in. poprzedni obóz władzy, ale odniósł się również do wyborców PiS, których, jak podkreślał, traktuje z szacunkiem ani nie wini za to, na kogo oddali swój polityczny głos. Jak stwierdził, „niewinni są ci wyborcy PiS, którzy podejmowali taką decyzję”. Bo podkreśla, że „mieli do tego prawo”.

– Za chaos w wymiarze sprawiedliwości, za podział społeczny, za rozgardiasz, za anarchię odpowiadają ci, którzy przez osiem lat rządzili, a nie ich wyborcy. Tych, którzy niestety nie potrafili sprawować tego mandatu – ich będziemy rozliczać, a wyborców będziemy szanować – podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył także, że każdy wyborca, każdy obywatel – niezależnie czy poparł ich koalicje 15 października, czy nie, niezależnie od tego czy dziś ją popiera, „ma prawo tak samo dobrze czuć się w naszej ojczyźnie”.

– Będziemy jako PSL, jako Trzecia Droga strażnikami tego. Będziemy pilnować, żebyśmy mogli każdemu po czasach naszych rządów powiedzieć: dobrze wykonaliśmy zadanie, dobrze zrealizowaliśmy to, do czego zostaliśmy powołani – powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz.

W. KOSINIAK-KAMYSZ: PSL NIE DOPUŚCI DO ŚWIATOPOGLĄDOWEJ REWOLUCJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podczas spotkania wicepremier poruszył również kwestię przyszłości i wyzwań stojących przed Polską w nowym roku, m.in.: wybory samorządowe, modernizacja polskiej armii. – Będziemy modernizować polską armię, będziemy realizować kontrakty – zapewniał.

Na koniec zachęcił sympatyków PiS do jedności. – Zapraszamy was do wspólnoty. Polska jest dla wszystkich, Polska jest naszym wspólnym dobrem – nie jest w żadnej partii politycznej ani żadnej władzy. Polska jest Polaków i Polska jest – dla Polaków – mówił szef ludowców.