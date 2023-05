Kontrofensywa Ukrainy. Zełenski ujawnił problem

Zapowiadana od kilku tygodni kontrofensywa Ukrainy wciąż jeszcze się nie zaczęła i wiele wskazuje na to, że trzeba będzie na nią poczekać. Wszystko dlatego, co ujawnił prezydent Wołodymyr Zełenski, że ukraińscy dowódcy wciąż czekają na kolejną dostawę sprzętu od zachodnich sojuszników. Prezydent zaatakowanego kraju podkreślił, że nie chce ryzykować strat żołnierzy. - Moglibyśmy stracić wiele osób. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne. Musimy więc czekać. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu - stwierdził prezydent Ukrainy. Jednocześnie podkreślił, że jego kraj potrzebuje teraz pojazdów opancerzonych. Według ekspertów, ukraińska kontrofensywa powinna rozpocząć się w najbliższych tygodniach, jednak nie ma większych szans na odzyskanie okupowanych terenów. Obecnie najcięższe walki toczą się o Bachmut, z najnowszych informacji wynika, że udało się odrzucić Rosjan na ok. 2 kilometry.

