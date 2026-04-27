Koniec z rejestrem zakazanych kierowców. Rząd wycofuje się z kontrowersyjnej obietnicy

Publiczny rejestr kierowców z zakazem prowadzenia pojazdów miał zwiększyć bezpieczeństwo i cieszył się dużym poparciem społecznym.

Mimo obiecujących perspektyw, Ministerstwo Sprawiedliwości zrezygnowało z projektu z niejasnych przyczyn, prawdopodobnie ze względu na obawy o stygmatyzację i ochronę danych.

Zamiast rejestru, wprowadzono zakazy sekwencyjne, które mają znacząco wydłużyć okres, w którym sprawcy nie będą mogli legalnie prowadzić pojazdów.

Czy zaostrzenie kar to skuteczniejsza metoda walki z piratami drogowymi niż jawność danych? Sprawdź w artykule!

Pomysł utworzenia publicznego rejestru kierowców, którym odebrano prawo jazdy, od początku wzbudzał ogromne emocje i dyskusje. Zwolennicy tego rozwiązania widzieli w nim skuteczne narzędzie do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach, argumentując, że dostęp do informacji o osobach z zakazem prowadzenia pojazdów mógłby znacząco utrudnić im dalsze łamanie prawa. Miało to być ostrzeżenie dla pracodawców zatrudniających kierowców, instytucji wynajmujących pojazdy, a nawet dla zwykłych obywateli, którzy chcieliby zweryfikować potencjalnego kierowcę.

Dlaczego publiczny rejestr kierowców budził takie nadzieje?

Głównym celem publicznego rejestru zakazanych kierowców było stworzenie mechanizmu prewencyjnego, który uzupełniałby istniejący system kar. Obecnie, mimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, wiele osób nadal siada za kierownicą, często doprowadzając do kolejnych, tragicznych w skutkach zdarzeń. Zwolennicy rejestru podkreślali, że jawność danych mogłaby działać odstraszająco i jednocześnie ułatwić wykrywanie recydywistów.

Co więcej, idea ta cieszyła się znacznym poparciem społecznym. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym na zlecenie portalu o2.pl, aż 68% Polaków opowiadało się za utworzeniem takiego rejestru. To pokazuje, jak silna jest potrzeba społeczna w zakresie skuteczniejszej walki z niebezpiecznymi kierowcami. Również przedstawiciele organów ścigania, choć nieoficjalnie, często wskazywali na potencjalne korzyści płynące z takiego rozwiązania, widząc w nim realne wsparcie dla swoich działań. Uważano, że jawność danych mogłaby zwiększyć świadomość społeczną i przyczynić się do bardziej odpowiedzialnych postaw na drogach.

Tajemnicze powody rezygnacji. Co zadecydowało o porzuceniu projektu?

Mimo tak szerokiego poparcia i obiecujących perspektyw, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o całkowitym porzuceniu projektu publicznego rejestru kierowców. Oficjalne stanowisko resortu jest niezwykle lakoniczne i nie ujawnia szczegółowych przyczyn. W komunikacie wskazano jedynie, że projekt został „wnikliwie przeanalizowany”, a decyzja o jego rezygnacji zapadła po konsultacjach, między innymi z Biurem Krajowego Rejestru Karnego.

Brak konkretnych i wyczerpujących wyjaśnień ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości rodzi wiele spekulacji. Nieoficjalnie mówi się, że głównym powodem wycofania się z projektu mogły być obawy dotyczące nadmiernego „ostracyzmu” i społecznego napiętnowania osób objętych zakazem. Publiczny rejestr, udostępniający dane osobowe, mógłby prowadzić do sytuacji, w której nawet osoby, które odbyły już swoją karę lub dopuściły się mniej poważnych wykroczeń, byłyby trwale stygmatyzowane. Wątpliwości prawne mogły również dotyczyć kwestii ochrony danych osobowych i zgodności z obowiązującymi przepisami RODO, szczególnie w kontekście tak wrażliwych informacji. [Więcej o ochronie danych osobowych przeczytasz w naszym artykule o RODO](link do artykułu o RODO).

Innym, choć mniej eksponowanym argumentem, mogły być potencjalne trudności techniczne i administracyjne związane z utrzymaniem i aktualizacją tak obszernej bazy danych. Tworzenie i zarządzanie takim systemem wymagałoby znacznych zasobów i skoordynowanych działań wielu instytucji, co mogłoby generować wysokie koszty i ryzyko błędów.

Co zamiast rejestru? Nowe podejście do walki z piratami drogowymi

Rezygnacja z publicznego rejestru nie oznacza jednak, że rząd całkowicie porzuca walkę z niebezpiecznymi kierowcami. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało alternatywne rozwiązania, skupiające się na zaostrzeniu istniejących przepisów karnych. Kluczowym elementem nowej strategii mają być tak zwane zakazy sekwencyjne.

Obecnie, jeśli kierowca otrzyma kilka zakazów prowadzenia pojazdów, są one wykonywane jednocześnie. Oznacza to, że niezależnie od liczby orzeczonych zakazów, łączny okres, w którym osoba nie może prowadzić, jest równy najdłuższemu z nich. Nowe przepisy mają to zmienić – każdy zakaz miałby być wykonywany po kolei, jeden po drugim. W praktyce oznacza to znaczące wydłużenie okresu, w którym sprawca nie będzie mógł legalnie zasiąść za kierownicą. Na przykład, jeśli kierowca otrzyma dwa zakazy po 2 lata każdy, zamiast łącznego 2-letniego zakazu, będzie obowiązywał go zakaz przez 4 lata.

Resort sprawiedliwości przekonuje, że takie rozwiązanie będzie bardziej skuteczne niż publiczny rejestr. Zakłada się, że wizja wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów będzie działać silniej odstraszająco na potencjalnych przestępców drogowych. Celem jest zwiększenie dolegliwości kary i zminimalizowanie ryzyka recydywy poprzez dłuższe wyeliminowanie niebezpiecznych kierowców z ruchu drogowego.

Mateusz Chłystun

6

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.