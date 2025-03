Koniec rządów „dożywotnich”? Hołownia o tym, co czeka prezydenta!

Co dalej?

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Mocne słowa generała Drewniaka: "Potrzebujemy żołnierzy do zabijania"

– Oczywiście, że będę namawiał. Zawsze twierdziłem i nadal tak twierdzę, że jednym z najważniejszych zadań osoby pełniącej urząd publiczny jest zapewnienie ciągłości władzy – powiedział Hołownia, odnosząc się do procesu przekazania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i instytucjami państwowymi.

„To sztafeta, nie księstwo” – Szymon Hołownia o prezydenturze

Marszałek podkreślił, że prezydent nie jest właścicielem państwa, a jedynie jego tymczasowym strażnikiem.

– To nie jest nasze udzielne księstwo, to jest sztafeta i w interesie Prezydenta Rzeczpospolitej musi być to, żeby ta władza prezydencka, zwierzchnictwo sił zbrojnych zostało przekazane w możliwie harmonijny sposób – dodał.

Giertych triumfuje: „Matecki za kratami”. Ma nadzieję, że już nie wyjdzie w tej dekadzie

W jego ocenie prawidłowo funkcjonujące instytucje demokratyczne nie powinny być uzależnione od jednostki. Zmiana władzy musi odbywać się w sposób płynny, a nie być powodem do chaosu politycznego i destabilizacji państwa.

Ciągłość władzy jako fundament stabilnego państwa

Wypowiedź Hołowni wpisuje się w szerszą debatę o tym, jak wygląda przekazywanie urzędu prezydenckiego w demokratycznych państwach. W krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja wypracowano procedury zapewniające, że przejęcie władzy odbywa się sprawnie, bez ryzyka paraliżu instytucji państwowych.

W Polsce każda zmiana głowy państwa budzi ogromne emocje polityczne, a historia pokazuje, że przekazanie urzędu nie zawsze było procesem łatwym i harmonijnym.

Czy Polska jest gotowa na sytuację, w której wybory prezydenckie przyniosą zmianę władzy i konieczność współpracy pomiędzy dotychczasowym i nowym prezydentem?

Co dalej? Czy polska polityka jest na to gotowa?

W kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich temat sukcesji władzy może stać się kluczowym elementem debaty publicznej. Historia pokazuje, że polityczne napięcia często utrudniały sprawne przekazanie urzędu, prowadząc do otarć, publicznych sporów, a nawet instytucjonalnego paraliżu.

Czy w Polsce uda się wypracować standardy zapewniające płynne przejęcie obowiązków przez nowego prezydenta?

Poniżej galeria zdjęć: Hołownia z żoną w Operze Wielkiej. Przyćmiła wszystkich.

Autor:

2025_03_07_Express Biedrzyckiej_WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.