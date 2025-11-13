Demagog weryfikuje słowa Tuska o decyzji ws. paktu migracyjnego. Zaskakujące

Weronika Fakhriddinova
2025-11-13 15:17

Serwis fact-checkingowy Demagog zweryfikował wpis premiera Donalda Tuska, w którym ogłosił, że „Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach paktu migracyjnego”. Według Demagoga, nie ma jeszcze decyzji Unii Europejskiej dotyczącej zwolnienia Polski z obowiązków solidarnościowych. Zgodnie z procedurą Polska może dopiero złożyć wniosek, który musi zostać oceniony przez Komisję Europejską, a następnie zatwierdzony lub odrzucony przez Radę UE.

Gdańsk. Święto Niepodległości z udziałem Premiera Donalda Tuska

i

Autor: Andrzej Jackowski/ PAP

Demagog: wypowiedź Donalda Tuska to fałsz

Demagog wskazuje, że wpis premiera Donalda Tuska został oceniony jako: „Fałsz”. Powodem oceny jest fakt, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja, która zwalniałaby Polskę z przyjmowania migrantów, płatności lub innych form wkładu do puli solidarnościowej.

Co ustalił Demagog? Kompletny kontekst

11 listopada Komisja Europejska uruchomiła pierwszy roczny cykl zarządzania migracją wynikający z paktu o migracji i azylu. W decyzji wykonawczej KE uznała Polskę za kraj doświadczający „znaczącej sytuacji migracyjnej”, ale nie pod presją migracyjną. Demagog podkreśla, że ta decyzja nie oznacza automatycznego zwolnienia Polski z obowiązków w ramach paktu.

Rzecznik rządu Adam Szłapka ogłosił na X: „KE potwierdza: Polska będzie de facto zwolniona z relokacji”. Premier Donald Tusk napisał: „Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja”. Demagog zaznacza, że Komisja Europejska nie ogłosiła takiej decyzji.

Procedura w pakcie migracyjnym – Demagog wyjaśnia krok po kroku

Demagog podkreśla, że zgodnie z unijnym rozporządzeniem:

1. KE dopiero proponuje wielkość puli solidarnościowejPropozycja ta pozostaje niejawna, aż do jej przyjęcia przez Radę UE.

2. Forum wysokiego szczebla ds. solidarności zbiera się w ciągu 15 dniPaństwa deklarują swój wkład:

  • relokacyjny,
  • finansowy,
  • techniczny (alternatywne środki solidarnościowe).

3. Ostateczną decyzję podejmuje Rada UEDemagog wskazuje jednoznacznie, do tej pory nie ustalono, jakie obowiązki przypadną Polsce.

Demagog: Polska może dopiero złożyć wniosek o zwolnienie

Zgodnie z paktem:

  • Polska może wystąpić o całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązków solidarnościowych (art. 62),
  • wniosek musi wykazać, że system przyjmowania migrantów osiąga granice wydolności,
  • KE ma 4 tygodnie na ocenę,
  • ostateczną decyzję podejmuje Rada UE.

Demagog podkreśla, że Rozporządzenie nie gwarantuje pozytywnej decyzji.

Komisarz ds. migracji: Polska może złożyć wniosek, ale decyzji nie ma

Podczas konferencji 11 listopada komisarz Magnus Brunner został zapytany o słowa polskiego premiera. Odpowiedział, że: „Polska może zwrócić się do Rady o całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązku solidarności”. Demagog podkreśla, że komisarz nie powiedział, że Polska została już zwolniona z obowiązków.

Poniżej galeria zdjęć: Gdańsk. Święto Niepodległości z udziałem Premiera Donalda Tuska

Gdańsk. Święto Niepodległości z udziałem Premiera Donalda Tuska
11 zdjęć
