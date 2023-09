i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Sejm

Polacy nie przebierają w słowach

Koniec pracy Sejmu? Posłowie dostaną po 30 tys. zł. "Jedni harują, a drudzy zarabiają krocie!"

Sejm obecnej kadencji zakończył już działalność, ale we wrześniu i październiku wybrańcy narodu dostaną jeszcze uposażenie i diety poselskie, czyli w sumie po ponad 30 tys. zł. Co o tym sądzą zwykli Polacy? - Ja muszę tyrać, by utrzymać rodzinę i nie stać mnie na tak długie wakacje – narzeka - Jacek Jastrzębski (52 l.) urzędnik samorządowy z Mościbród (woj. mazowieckie), który zarabia 3800 zł.