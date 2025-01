Koniec HiT-u w szkołach! Barbara Nowacka ogłasza zmiany po kontrowersjach

Policja zatrzymała osobę grożącą Owsiakowi śmiercią! Co wiadomo?

Wieloletni spór zakończony ugodą

Proces sądowy przeciwko Ministerstwu Edukacji Narodowej toczył się od września 2022 roku. Państwo Joanna i Kamil Mieszczankowscy wnieśli pozew przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra edukacji, w związku z treściami zawartymi w podręczniku. Chodziło o rozdział, w którym autor, prof. Wojciech Roszkowski, w sposób kontrowersyjny odiósł się do metody in vitro.

Rodzice uznali za szczególnie krzywdzący fragment, w którym czytamy: „Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju »produkcję«? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej”. Według rodziców, treści te naruszały godność i cześć ich dziecka oraz wszystkich osób urodzonych dzięki tej metodzie.

Policja zatrzymała osobę grożącą Owsiakowi śmiercią! Co wiadomo?

Barbara Nowacka: "Nie ma miejsca na wykluczanie i pogardę"

Minister edukacji Barbara Nowacka wydała w środę oświadczenie, w którym poinformowała o podpisaniu ugody:„HiT zastąpi Edukacja Obywatelska, zemsty i zastraszeń pana Wojciecha Roszkowskiego się nie boję, a w edukacji nie ma miejsca na wykluczanie i pogardę”.

Podkreśliła, że zaakończenie sporu to ważny krok w budowie systemu edukacji opartego na równości i poszanowaniu godności każdego ucznia.

„Podzielamy zdanie Państwa Mieszczankowskich, że naruszono dobra osobiste nie tylko par, które skorzystały z in vitro, ale również ich dzieci” — dodała Nowacka.

Kontrowersje wokół HiT-u

Podręcznik do Historii i Teraźniejszości od samego początku budził kontrowersje. Oprócz fragmentów dotyczących in vitro, krytykowano go za ideologiczną narrację i brak wrażliwości wobec różnorodności społecznej. Publikacja stała się symbolem napięć między środowiskami konserwatywnymi a progresywnymi w polskiej edukacji.

Barbara Nowacka ujawniła również, że autor podręcznika wytoczył przeciwko niej proces sądowy, domagając się odszkodowania w wysokości 600 tys. zł za publiczne krytykowanie treści książki. „To klasyczny SLAPP — strategia pozwu mająca na celu zastraszenie i uciszenie krytyków” — stwierdziła minister.

Edukacja Obywatelska zamiast HiT-u

Nowacka zapowiedziała, że nowy przedmiot, który zastąpi HiT, będzie nosił nazwę Edukacja Obywatelska. Celem programu ma być promowanie wartości takich jak równość, tolerancja i zaangażowanie społeczne.

Poniżej galeria zdjęć Nowackiej. Zapraszamy.

Pamiętacie haniebne sformułowanie nt. in vitro w podręczniku do HIT Roszkowskiego? Dziś część tej sprawy ma swój finał. Część, bo autor tego niesławnego dzieła próbuje mnie zastraszyć pozwami i roszczeniami finansowymi na ponad 600 tys zł. Klasyczny SLAPP.HiT zastąpi Edukacja… pic.twitter.com/n7iB0aJ1Lu— Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) January 8, 2025

FB Super Express Sport_Zadyma na programie PRIME. Zdemolowali studio Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.