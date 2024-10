Kongres PiS - Przysucha. Co ogłosi Kaczyński?

W najbliższą sobotę w Przysusze (Mazowieckie) odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, a zaraz po nim Rada Polityczna ugrupowania. Główne punkty obrad, to zmiana statutu PiS i w efekcie powołanie nowego organu - Komitetu Wykonawczego. Ma nim kierować szef klubu i wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak. Ma też dojść do połączenia PiS z Suwerenną Polską; nastąpi także zmiana struktury PiS - będzie ona podzielona na 41 okręgów. Obecnie jest ich 16. Jak wynika z informacji PAP, poza Błaszczakiem w skład komitetu mają wejść posłowie (w tym Suwerennej Polski): Adam Andruszkiewicz, Andrzej Śliwka, Anna Gembicka, Bartosz Kownacki, Dariusz Matecki (SP), Janusz Cieszyński, Janusz Kowalski, Kacper Płażyński, Krzysztof Szczucki, Łukasz Kmita, Łukasz Schreiber, Małgorzata Golińska, Marcin Przydacz, Marcin Warchoł (SP), Michał Moskal, Olga Semeniuk-Patkowska, Paweł Hreniak, Paweł Jabłoński, Paweł Szefernaker, Radosław Fogiel, Przemysław Czarnek, Rafał Bochenek, Sebastian Kaleta (SP), Zbigniew Bogucki, Piotr Uściński.

Komitet Wykonawczy PiS - skład

Ponadto w Komitecie zasiądą: sekretarz generalny PiS Piotr Milowański oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. - Oczywiście to skład na teraz. Do soboty zawsze może ktoś jeszcze wejść - podkreśla jedno ze źródeł PAP. Rozmówcy PAP zaznaczają, że rozmowy w sprawie połączenia PiS i Suwerennej Polski zapewne będą jeszcze trwały nawet w sobotę rano. - To nie żadna moja wiedza, ale z praktyki tak wnioskuję - powiedział jeden z polityków PiS. Wiadomo jednak, że do kierownictwa PiS jako wiceprezesi wejść mają działacze SP: Zbigniew Ziobro oraz Patryk Jaki. Politycy Suwerennej Polski, z którymi rozmawiała PAP zaznaczyli, że media podnosząc kwestie zjednoczenia ugrupowań skupiają się na poziomie centralnym. - Sporo pisze się o władzach partii, funkcjach wiceprezesów, ale nie zwraca się już uwagi na równie istotną kwestię, jaką są wybory władz w regionach - podkreślili.

- Nakreślona została data, że do 10 listopada mają się odbyć wybory w 41 regionach, a to jest gigantyczna operacja. Tak więc, wcześniej trzeba wyłonić strukturę krajową i organy statutowe - czyli prezes, wiceprezesi i ciała, które maja zostać powołane. A później czeka nas ogromna praca w 41 okręgach, gdzie trzeba będzie przeprowadzić wybory okręgowe - wyjaśnili rozmówcy PAP.

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego

Obecna struktura terenowa PiS to 16 okręgów i ma to zostać zmienione w sobotę. Według informacji PAP, trzy z 41 okręgów miałyby przypaść politykom Suwerennej Polski, m.in. okręg warszawski, którym miałby kierować Sebastian Kaleta. O sprawie informowało Radio Eska. Podczas Kongresu zaplanowano wystąpienia: prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego oraz b. premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego. "Prezes zapewne będzie mówił o obecnej sytuacji, łamaniu prawa przez koalicję rządzącą. Być może będzie kontynuował wątki z niedawnego wywiadu, gdzie mówił o zmianie konstytucji" - ocenił jeden z rozmówców PAP.

Kongres PiS w Przysusze będzie można oglądać na Se.pl. Komentować go będzie Jacek Prusinowski oraz Rafał Ziemkiewicz.

