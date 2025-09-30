Konferencja PiS. Woś i Ziobro wychodzą do ofensywy. W tle ostre hasła o więzieniu Tuska

Dzień po przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa odbyła się konferencja prasowa przed Prokuraturą Krajową w Warszawie.

Ziobro i Woś bronili decyzji o zakupie systemu Pegasus i zarzucili komisji brak dowodów na nielegalne działania.

Politycy PiS ostro skrytykowali działania obecnej władzy i mówili o „represjach wobec opozycji”.

Konferencja przed Prokuraturą Krajową

Dzień po burzliwym przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. Pegasusa, Zbigniew Ziobro i Michał Woś wystąpili na konferencji prasowej przed Prokuraturą Krajową w Warszawie. Towarzyszyli im m.in. Mariusz Błaszczak i posłowie PiS, a wydarzeniu towarzyszyły transparenty i hasła wymierzone w rząd Donalda Tuska.

Politycy Suwerennej Polski ostro skrytykowali prace komisji śledczej, oskarżając ją o prowadzenie „politycznego spektaklu” i „represje wobec opozycji”.

– Kolejny akt represji tego rządu wobec opozycji. Wczoraj minister Zbigniew Ziobro obnażył kłamstwa i manipulacje pseudo-komisji powołanej, żeby represjonować opozycję – mówił Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS. – Przecież ta pseudo-komisja niczego nie wyjaśniła i niczego nie wyjaśni. Chodzi o to, żeby igrzyska trwały i Donald Tusk mógł tym przysłaniać swoją niekompetencję i nieudolność – dodał.

„To był system do walki z przestępczością”

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, odniósł się do oskarżeń o nielegalne wykorzystanie systemu Pegasus. Podkreślał, że narzędzie miało służyć walce z najgroźniejszymi przestępcami.

– Zamiast ścigać złodziei, ścigają dziś ludzi, którzy służyli Polsce – mówił Ziobro. – Oni ścigają Michała Wosia za to, że podjął działania, by polskie służby posiadały nowoczesne narzędzia do ścigania przestępców. Te narzędzia były realną pomocą – podkreślił.

Ziobro wskazywał, że Pegasus nie był narzędziem politycznej inwigilacji, lecz środkiem do tropienia mafii VAT-owskich, szpiegów i osób podejrzanych o poważne przestępstwa.

– Ten system został pozyskany przez polskie służby specjalne po to, żeby tropić złodziei i eliminować złodziejstwo w naszym kraju – mówił były minister. – Nie był używany do inwigilacji – zaznaczył.

Woś: „Serial Tuska zamienił się w horror”

Michał Woś również ostro zaatakował komisję śledczą i obecne władze. Jego zdaniem, zarzuty wobec niego są oparte wyłącznie na formalnych kwestiach związanych z finansowaniem systemu.

– Zarzut, który jest mi stawiany, bierze swój początek z kontroli NIK Mariana Banasia. Twierdzi się, że nie z tej przegródki budżetowej ten system został zakupiony. To absurd. Budżet państwa jest jednorodny – mówił Woś. – Ten zarzut pokazuje tylko, jak ta władza próbuje walczyć z opozycją i z tymi, którzy walczyli z przestępczością – dodał.

Według byłego wiceministra sprawiedliwości, komisja nie była w stanie wskazać żadnego przypadku nielegalnego użycia Pegasusa. – Gdzie jest lista osób, wobec których stosowano kontrolę operacyjną? Dlaczego jej nie ma? Bo okazałoby się, że są tam zabójcy, szpiedzy, pedofile, złodzieje, mafie VAT-owskie, a także pan Nowak czy pan Giertych – wyliczał.

– Donald Tusk rozpisał sobie na ten tydzień serial pt. „Pegasus”, tylko ten serial, za sprawą ministra Zbigniewa Ziobry, przerodził się w horror – ironizował Woś.

„Bez Pegasus nie byłoby walki z mafiami”

W czasie konferencji posłanka Maria Kurowska przypomniała, że dzięki wykorzystaniu systemu możliwe było skuteczne zwalczanie przestępczości gospodarczej, co przełożyło się na poprawę stanu finansów państwa.

– Dziękujemy ministrom Zbigniewowi Ziobrze i Michałowi Wosiowi za to, że mieli mądrość, odwagę i determinację, żeby ten system wprowadzić – mówiła Kurowska. – Dzięki temu, że ten system był i namierzał mafie VAT-owskie, rząd mógł realizować programy dla ludzi. Teraz nie ma na nic pieniędzy, Polska się zadłuża, a rządzący zamiast dalej wykorzystywać ten system, to walczą z tymi, którzy go wprowadzili – dodała.

„Komisja nie ma dowodów”

Politycy PiS zgodnie podkreślali, że komisja śledcza nie przedstawiła żadnych dowodów na nadużycia związane z Pegasusem, a zarzuty mają charakter polityczny.

Pilne! Minister Żurek żąda ukarania sędziego TK Bogdana Święczkowskiego za przekroczenie uprawnień

– Sam były minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził, że każde użycie systemu było dokonane na podstawie zgody sądu. Czy komisja wskazała na przypadki, w których było inaczej? Otóż nie – przypomniał Mariusz Błaszczak.

Na transparentach, które pojawiły się podczas konferencji, widoczne były hasła oskarżające rząd o „represje wobec opozycji” i „walkę z tymi, którzy walczyli z przestępczością”.

💬 Wiceprezes PiS @ZiobroPL: Giertych, Nowak, Banaś, Grodzki - można wymieniać kolejnych, ale co ich łączy? Poza tym, że są bliskimi współpracownikami D. Tuska, to łączy ich to, że wszystkim im ta nielegalnie przejęta prokuratura umarza sprawy. Wczorajsze spotkanie z… pic.twitter.com/RAfiOnxE20— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 30, 2025

💬 Poseł PiS @MWosPL: Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj się tu zgromadzili i dziękuję za te wyrazy solidarności i wsparcia. D. Tusk rozpisał sobie na ten tydzień serial pt. Pegasus, tylko ten serial, za sprawą ministra Z. Ziobro, przerodził się w horror. Wszyscy wczoraj widzieli… pic.twitter.com/dMslHr26EA— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 30, 2025

2025_09_29_Express Biedrzyckiej Tomasz Słomka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.