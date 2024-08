Pilna konferencja Donalda Tuska! Wcześniej spotkał się ze swoim rządem

Donald Tusk na godz. 11 we wtorek 13 sierpnia zwołał posiedzenie rady ministrów. Musiał spotkać się ze swoimi ludźmi, by omówić najistotniejsze sprawy. Jakie? Wiadomo, że wśród poruszonych w czasie posiedzenie rządu tematu znalazły się też takie kwestie jak: rozliczanie przez przedsiębiorców podatku dochodowego przy użyciu tzw. metody kasowej (przychód powstaje w dacie uregulowania należności), choroby rzadkie, zmiana regulaminu pracy rządu. Po posiedzeniu gabinetu Donalda Tuska o godz. 14:00 rozpoczęła się konferencja prasowa szefa rządu.

Premier przedstawił kandydat na polskiego reprezentanta w Komisji Europejskiej

Donald Tusk przedstawił kandydata na unijnego komisarze. Będzie to Piotr Serafin. - Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu przedstawiono kandydaturę na polskiego reprezentanta w Komisji Europejskiej. Rząd jednomyślnie przyjął kandydaturę Piotra Serafina. To jest rekomendacja rządu, którą potwierdzam - mówi Tusk dodając, że przed 15 sierpnia będzie to konsultował z prezydentem Andrzejem Dudą. - Jeszcze w tym tygodniu, przed 15 sierpnia będę konsultował to z panem prezydentem, następnie czeka nas posiedzenie komisji sejmowej. Wówczas formalnie zgłosimy kandydaturę Piotra Serafina.

Jak dodał premier Piotr Serafin najbardziej miałby zajmować się tematyką budżetu europejskiego.

Kim jest Piotr Serafin?

Piotr Serafin obecnie jest stałym przedstawicielem Polski przy UE. W czasie, gdy Donald Tusk stał na czele Rady Europejskiej Serafin był szefem jego gabinetu. Wcześniej był zastępcą szefa gabinetu Janusza Lewandowskiego, kiedyś komisarza UE ds. budżetu. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ.

Tusk o tym, co omawiano. Kluczowe tematy

Premier Tusk zabiera też głos ws. przyjęcia planu dla chorób rzadkich na lata 2024-2025. Poruszył też temat dotyczący działania komisji mającej na celu badanie rosyjskich wpływów w Polsce. - Otrzymałem wstępny raport od Komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Wynika z niego jednoznacznie, że Komisja będzie badała rzeczywiste zagrożenia wynikające z działań rosyjskich i białoruskich służb na życie gospodarcze i społeczne w Polsce - przekazał Tusk. Jak dodał dotarł do dokumentów, które pokazują o co chodziło poprzednikom, gdy to oni chcieli badać rosyjskie wpływy. Pierwszy raport z ustaleniami komisji ds. rosyjskich wpływów ma zostać przedstawiony 29 października.

