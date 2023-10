Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konfederaci schowali Korwin-Mikkego. "Do wyborów nie będzie się wypowiadał". Ujawniamy o co chodzi

Przemysław Wipler pytany w "Sednie Sprawy" o to czy Janusz Korwin-Mikke ciągle jest atutem, czy jednak obciążeniem Konfederacji, opowiedział w zaskakujący sposób. - Został poproszony o to, żeby już nic nie robić do końca kampanii. Nie pisać, nie wypowiadać się, odpocząć. Jest czas na ekstrawagancję i jest czas na dyscyplinę. Kampania to czas dyscypliny - zdradził polityk.