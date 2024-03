i Autor: Piotr Grzybowski/SUPER EXPRESS Express Biedrzyckiej: Bronisław Komorowski

Komorowski o ataku Rosji. "Póki toczy się wojna..."

zpl 8:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Bronisław Komorowski, który był gościem w TVN24 odniósł się do zagrożenia ze strony Rosji. Jak przyznał były prezydent, bardzo często słyszy pytania dotyczące ewentualnej wojny w Polsce. - To świadczy o tym, że ludzie się boją - ocenił. Komorowski wyjaśnił również, co by musiało się stać, by Polska stała się celem dla Putina.