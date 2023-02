Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Kołodziejczak z AgroUnii: Nigdy nie chciałem być Andrzejem Lepperem

W "Sednie Sprawy" Jacka Prusinowskiego gościł lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. - Mówiono o panu tyle razy i tyle osób, że oto ten nowy ludowy trybun, ale okazuje się, że aż takiej energii na wsi, takiego potencjału, buntu pan nie uruchomił jak można się było spodziewać jeszcze parę lat temu - powiedział prowadzący pytając, o to, czy Kołodziejczak pogodził się z tym, że nie będzie nowym Lepperem. - Panie redaktorze ja nigdy nie chciałem być Andrzejem Lepperem. Andrzej Lepper to wyjątkowa postać. Jeżeli ktoś chce go naśladować to może to robić. Ja nigdy nie chciałem tego robić - odparł lider AgroUnii. Obejrzyjcie całą rozmowę.