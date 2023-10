Kolejny wniosek wpłynął do prokuratury! Chodzi o Tomasza Grodzkiego

Świeżutki spot PiS. Tak Kaczyński chce zachęcić Polaków do głosowania

Zbigniew Ziobro przekazał informację o nowym wniosku w sprawie pozbawienia Tomasza Grodzkiego immunitetu. - W piątek wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu przygotowany przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do Prokuratury Krajowej. Jest on przedmiotem oceny. To dotyczy zupełnie nowej sprawy, która jest związana z procederem dotyczącym setek osób, gdzie wyłudzano pieniądze od tych pacjentów, wprowadzając ich w błąd, na okoliczność zapłacenia środków w zamian za leczenie czy przyspieszenie leczenia – mówił minister w rozmowie z Radiem Szczecin.

Jak podają śledczy, fundacja, której założycielem, jest Tomasz Grodzki, miała być wykorzystywana do korupcji i popełnia oszustw, a wszystko to kosztem pacjentów. Według ustaleń prokuratury łączna suma korzyści finansowych pochodzących z przestępstw to ponad 1,5 miliona zł. Dokumentacja fundacji została zabezpieczona przez CBA. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już trzech lekarzy.

- Wniosek wpłynął do Prokuratury Krajowej i jest przedmiotem oceny, w zależności od oceny Prokuratury Krajowej, która zostanie przedstawiona podejmę decyzje o jego skierowaniu lub nie, gdyby były jakieś uwagi, do Senatu – stwierdził Zbigniew Ziobro.

