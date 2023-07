Kolejny wielki powrót do Konfederacji! Tym razem to Dobromir Sośnierz

Ile kosztują pikniki "Rodzina plus" organizowane przez PiS?

Konfederacja ma powody do świętowania! Nie tylko dołączyła do nich była posłanka Suwerennej Polski Anna Siarkowska ale też wrócił do nich Przemysław Wipler. Warto też przypomnieć, że powitali w swoich szeregach syna prezesa NIK Mariana Banasia, Jakuba Banasia. Z kolei o powrocie byłego członka Wolnościowców Dobromira Sośnierza nieoficjalnie słyszano od kilku tygodni. W końcu wiadomość została oficjalnie potwierdzona.

- Po wielu perypetiach do Konfederacji wraca Dobromir Sośnierz! Jeden z najbardziej wolnościowych posłów tej kadencji. Będzie walczył o mandat w Siedlcach. Powodzenia, Dobromir! – napisał Sławomir Mentzen na Twitterze, dodając wspólne zdjęcie przy stoliku.

Zaledwie kilka godzin wcześniej, Dobromir Sośnierz w nocy z 30 na 31 lipca dodał na Facebooku post, w którym poinformował o opuszczeniu koła Wolmościowców. - Od dłuższego czasu jest jasne, że ja i Artur Dziambor mamy mocno rozbieżną wizję partii i zdecydowanie niekompatybilne zdolności koalicyjne. Jest też już przesądzone, że Wolnościowcy nie są w stanie wystawić niezależnych list w nadchodzących wyborach. Cały Zarząd zgodnie uznał, że w tej sytuacji nasze drogi się rozchodzą – napisał polityk.

Po wielu perypetiach do Konfederacji wraca Dobromir Sośnierz! Jeden z najbardziej wolnościowych posłów tej kadencji. Będzie walczył o mandat w Siedlcach.Powodzenia Dobromir! pic.twitter.com/qbzYTqrmxP— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 31, 2023