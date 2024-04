Kolejny problem rządzącej koalicji. Co z ustawą o aborcji?

Sejm powołał komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw w sprawie aborcji. Chodzi o dwa projekty Lewicy, jeden Koalicji Obywatelskiej i jeden Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050. W piątek 12 kwietnia w Sejmie odbyły się głosowania nad czterema projektami ustaw o aborcji. Debata nad nimi toczyła się w czwartek. Wnioski o odrzucenie wszystkich projektów złożyła Konfederacja. PiS wnioskował o odrzuceniem trzech z nich (poza projektem Trzeciej Drogi). Jak jednak wynika z informacji na stronie Sejmu, specjalnie powołana komisja zajmie się sprawami aborcji w maju. W połowie przyszłego miesiąca ma dojść do wysłuchania publicznego, a do rozpatrzenia projektów przez komisję dopiero w czerwcu, po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Rolą tej komisji jest wypracowanie jakiegoś porozumienia. Różnimy się w ramach koalicji 15 października. Nie chodzi o to, aby przekonać PiS czy Konfederację, bo tutaj misja jest raczej stracona. Chodzi o to, aby w gronie koalicjantek i koalicjantów dogadać się, (...) byśmy wyszli z jednym projektem - powiedziała w rozmowie z PAP Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.

