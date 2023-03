Kolejna pomoc dla Ukrainy od USA. Administracja Bidena mówi o pakiecie wartym 350 mln dolarów

Kiedy koniec wojny w Ukrainie? Krzysztof Wojczal, ekspert ds. geopolityki: Zamrożenie konfliktu może doprowadzić do trzeciej inwazji Rosji na Ukrainę

34 pakiet pomocowy dla Ukrainy ze strony USA. Co zawiera?

Jak podano w zestawieniu opublikowanym przez Pentagon, nowy pakiet - już 34. od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę - zawiera amunicję do zestawów artylerii rakietowej HIMARS, amunicję artyleryjską 155 mm oraz 25-mm amunicję do bojowych wozów piechoty Bradley, rakiety przeciwradarowe HARM, moździerze 81 i 60 mm, granatniki przeciwpancerne AT-4, celowniki laserowe i termiczne, łodzie patrolowe i sprzęt potrzebny do utrzymania pojazdów podarowanych przez USA.

"Będziemy stali zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to konieczne"

"Rosja samodzielnie mogłaby zakończyć tę wojnę dzisiaj. Dopóki tego nie zrobi, będziemy stali zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to konieczne" - oświadczył sekretarz stany USA Antony Blinken.

Zadeklarowana dotąd wartość pomocy wojskowej USA dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022 roku to ponad 32,5 mld dolarów.

