Wybory prezydenckie 2025 - potencjalni kandydaci

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w 2025 roku. Wiadomo, że o reelekcję nie może walczyć już Andrzej Duda. Tymczasem na ten moment żadna z partii mających w Sejmie reprezentację oficjalnie nie przedstawiła swojego kandydata. Jeśli chodzi o Konfederację, to wszystko wskazuje na to, że formację będzie reprezentował lider Nowej Nadziei, ekonomista i przedsiębiorca Sławomir Mentzen, który otrzymał poparcie prezesa Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka, o ile na opozycji nie dojdzie do prawyborów. Na Lewicy mówi się, że partia tym razem postawi na kobietę. Padają m.in. nazwiska minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i senator Magdaleny Biejat. Prawdopodobnie wspólnego kandydata wystawi Trzecia Droga – Będzie wspólny kandydat PSL i Polski 2050 w wyborach prezydenckich. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Szymon Hołownia – przekazał pod koniec lipca Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zobacz: Donald Tusk ma problem! Będzie pozew od byłego ambasadora! Poważna zapowiedź

Natomiast, jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, prezes PiS Jarosław Kaczyński i jego czterech współpracowników tworzy specjalny zespół, który ma wyłonić kandydata PiS na prezydenta. Wśród potencjalnych kandydatów PiS są m.in. szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, prezes IPN Karol Nawrocki, były wojewoda zachodniopomorski, poseł PiS Zbigniew Bogucki, europoseł Patryk Jaki, były premier Mateusz Morawiecki, były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, a także europoseł i były kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński.

Galeria poniżej: Filmik z Tuskiem trafił do sieci! Donald Tusk zaskoczył dzieci i ministra sportu

Kogo wystawi Koalicja Obywatelska?

Premier Donald Tusk, wbrew coraz częściej pojawiającym się sugestiom, że się na to zdecyduje, w ubiegłym tygodniu po raz kolejny powiedział, że nie zamierza ubiegać się o prezydenturę. - Decyzję o kandydacie Koalicji Obywatelskiej – a może szerzej całej koalicji 15 października – powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia. Wydaje mi się, że jest to optymalny termin. Nie ma co za wcześnie rozpoczynać kampanii – oznajmił mediom. Zasugerował również, że najbardziej prawdopodobną opcją jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Sprawdź: To już prawdziwa wojna! Ludzie Zbigniewa Ziobry pozywają prokuraturę Adama Bodnara

W poniedziałkowy poranek w radiu TOK FM na ten temat wypowiedział się Grzegorz Schetyna. Obecny senator, a w przeszłości jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska i w latach 2016-2020 przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jasno zadeklarował, że chętnie widziałby jednego kandydata całej koalicji rządzącej. – Nie będzie to łatwe, a uważam, że kluczowe i krytyczne co do zwycięstwa koalicji demokratycznej, żeby był jeden wspólny kandydat, a przynajmniej, żebyśmy w drugiej turze, jeżeli taka będzie, poparli go wszyscy razem szybciej i intensywniej niż cztery lata temu – oznajmił. Następnie zdradził:

- Najlepszym oczywistym kandydatem jest Rafał Trzaskowski. On daje największe szanse, żebyśmy wygrali te wybory prezydenckie i żebyśmy mieli normalnego prezydenta

Sonda Czy twoim zdaniem Rafał Trzaskowski powinien wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 roku? Tak Nie Nie wiem