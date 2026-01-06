Ponad połowa Polaków (51,3%) wierzy, że obecna koalicja rządząca przetrwa w niezmienionym składzie do końca 2026 roku, co wskazuje na dominację scenariusza stabilizacyjnego.

Mimo optymizmu, 32,1% ankietowanych przewiduje rozpad lub rekonstrukcję rządu, a znaczna grupa (16,6%) nie potrafi ocenić przyszłości obecnej koalicji.

Aż 86% wyborców koalicji rządzącej jest przekonanych o jej stabilności, podczas gdy wśród wyborców opozycji zdania są podzielone, choć przeważa sceptycyzm (46% przewiduje rozpad).

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, przeprowadzony w grudniu 2025 roku, pokazuje silne zróżnicowanie opinii w zależności od preferencji politycznych

Ile przetrwa koalicja rządząca? Polacy obstawiają scenariusz stabilizacyjny

Z najnowszego badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że ponad połowa Polaków (51,3 proc.) uważa, że obecna koalicja rządząca przetrwa 2026 rok w niezmienionym składzie. Sondaż, przeprowadzony w dniach 19–21 grudnia 2025 roku, pokazuje, że Polacy w większości „obstawiają scenariusz stabilizacyjny”. W tej grupie 13,4 proc. ankietowanych jest o tym przekonanych „zdecydowanie”, a 37,9 proc. wybiera odpowiedź „raczej”.

Jednocześnie znacząca część społeczeństwa pozostaje sceptyczna wobec trwałości sojuszu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Łącznie 32,1 proc. badanych przewiduje, że do końca 2026 roku dojdzie do rozpadu lub rekonstrukcji rządu. W tej grupie 10 proc. to „zdecydowani pesymiści”. Uwagę zwraca również wysoki odsetek osób, które nie mają wyrobionego zdania w tej kwestii – aż 16,6 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyborcy koalicji kontra opozycja. Wiara w rząd a partyjne sympatie

Analiza odpowiedzi z podziałem na sympatie polityczne pokazuje, że wiara w stabilność rządu jest najsilniejsza wśród zwolenników obecnej władzy. Aż 86 proc. wyborców partii tworzących rząd deklaruje, że ich zdaniem sojusz przetrwa kolejny rok w obecnej formie. Co istotne, w tej grupie praktycznie nie ma pesymistów – zaledwie 9 proc. dopuszcza myśl o zmianach w składzie rządu. To sygnał, że elektorat koalicyjny nie obawia się wewnętrznych tarć, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu gabinetu.

Zupełnie inaczej nastroje kształtują się po stronie opozycji. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji dominuje sceptycyzm – 46 proc. z nich uważa, że koalicja nie przetrwa do końca 2026 roku. Co ciekawe, nawet w tej grupie spory odsetek, bo 36 proc. ankietowanych, przyznaje, że rząd Donalda Tuska najprawdopodobniej utrzyma się w obecnym kształcie. Pokazuje to, że nawet przeciwnicy polityczni dostrzegają pewną spójność w działaniach koalicjantów.

Niezdecydowani wyborcy największą zagadką. Kto nie wie, co przyniesie przyszłość?

Jak podaje Wirtualna Polska, „największą zagadką pozostają »pozostali wyborcy«”. To właśnie w tej grupie, która nie identyfikuje się ani z obozem rządzącym, ani z opozycją, panuje największa niepewność. Aż 31 proc. z nich nie potrafiło zająć stanowiska w sprawie przyszłości rządu. Wśród tych, którzy wyrazili opinię, nieznacznie przeważają sceptycy (39 proc.) nad optymistami (30 proc.).

Wyniki te podkreślają, jak ważną rolę w kształtowaniu percepcji stabilności politycznej odgrywa grupa niezdecydowanych obywateli. Ich opinie, często zmienne i podatne na bieżące wydarzenia, mogą w przyszłości stać się języczkiem u wagi, wpływając na ogólne nastroje społeczne i polityczne w kraju. Wysoki odsetek osób bez zdania w skali całego badania (16,6 proc.) sugeruje, że dla wielu Polaków przyszłość sceny politycznej wciąż pozostaje otwarta.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.

