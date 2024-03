Koalicja rządząca rozpadnie się przez aborcję? Czarzasty dał jasny komunikat

Czarzasty szczerze o stabilności koalicji. "Będziemy się kłócili"

Włodzimierz Czarzasty spotkał się z wyborcami w Rzeszowie w ramach trasy polityków Lewicy przed wyborami samorządowym. Polityk udzielił wsparcia kandydaturze Konrada Fijołka, który ubiega się o ponowny wybór na prezydenta Rzeszowa. Obecny prezydent miasta ma również poparcie Platformy Obywatelskiej i Polski 2050, takowe otrzymał także w 2021 roku przy przedterminowych wyborach w Rzeszowie.

Wygląda więc na to, że mimo ostatniego przełożenia procedowania projektów ws. liberalizacji aborcji przez marszałka Szymona Hołownię, koalicja rządząca się nie podzieliła. Czarzasty zaznaczył, że mimo pewnych różnic światopoglądowych, obecnemu układowi rządowemu nie grozi upadek.

- Mamy różne zdania w różnych sprawach, ale wiemy jedną rzecz, że mamy odpowiedzialność za kraj, za Polskę i żadne różnice nas nie podzielą. Nawet jeżeli mamy różne zdanie w sprawie praw kobiet, to ja w imieniu koalicji mówię: będziemy się kłócili, będziemy się sprzeczali, czasami może nawet padnie słowo tak ostre, że Polska się "zatrzęsie", ale koalicji to nie zaszkodzi - mówił Czarzasty.

Wiceszefowa klubu Lewicy mówi o decyzji Szymona Hołowni

Na spotkaniu z wyborcami przemawiała także posłanka Razem i wiceszefowa klubu Lewicy Dorota Olko. Podkreślała, że wszyscy wyborcy Lewicy stoją "po stronie kobiet", po czym dodała, że od samorządów zależy, czy szpitale będą "bez klauzuli sumienia".

- Możecie dziewczyny czuć się w tym momencie trochę zniechęcone, jak obserwujecie to, co się dzieje, jak marszałek Hołownia odsuwa procedowanie ustaw aborcyjnych. Ale chcę was przekonać do tego, że pójście na te wybory to zadbanie o to, żeby Lewica znalazła się w samorządzie, to jest wasza sprawa i wasz interes - mówiła Olko.

