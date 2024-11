Koalicja PiS z Konfederacją? Wiemy, co myślą o tym wyborcy obu partii

PiS chętnie, Konfederacja kręci nosem

Z naszego najnowszego sondażu partyjnego wprost wynika, że PiS i Konfederacja mogą uzyskać w Sejmie większość mandatów. Kolejne badania sprawdza, czy sympatycy obu formacji chcą tworzyć parlamentarną koalicję i rząd. Okazuje się, że 51% sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, że taki sojusz jest możliwy. Przeciwnego zdania jest 28%, a pozostali nie mają wyrobionej opinii na ten temat. Po stronie Konfederacji koalicję Jarosław Kaczyński - Krzysztof Bosak jest w stanie zaakceptować 39% wyborców. 48% nie chce takiego sojuszu.

Wiele mogą zmienić wybory prezydenckie

- Mamy do czynienia z obserwowaną od lat rywalizacją o to kto będzie rozdawał karty na prawicy. Po stronie Konfederacji była duża niechęć do zawierania koalicji, ale PiS tez nie poprawiał tych relacji. Wystarczy przypomnieć, że w TVP rządzonej przez Jacka Kurskiego Konfederaci nie byli w zasadzie zapraszani. W tej sytuacji odsetek wyborców Konfederacji gotowych do współpracy z PiS to wcale nie jest taki zły wynik - mówi politolog Marcin Palade. Ekspert dodaje, że wiele zmienić mogą jednak wybory prezydenckie i postawa Konfederacji wobec kandydata PiS przed drugą turą.

- Porozumienia nie chce duża część polityków PiS i Konfederacji, a sympatycy pozostają pod ich wpływem. Gdyby zmieniło się nastawienie góry, wyborcy też chętniej widzieliby taką koalicję. - konkluduje politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 12-13.11.2024 roku metodą CAWI na próbie 1044 dorosłych Polaków

