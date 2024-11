PiS przed Platformą

W porównaniu z październikowym sondażem PiS zyskał trzy punkty i zdecydowanie wyprzedził KO z poparciem na poziomie 34,3%. Partia Jarosława Kaczyńskiego (75 l.) mocno fetowała zwycięzcę prezydenckich wyborów w USA, ale póki co trudno powiedzieć, czy dobry wynik tej partii to po części właśnie „efekt Trumpa”. - To raczej konsekwencja fatalnych rocznych rządów tej koalicji. Do tej pory szliśmy łeb w łeb. Wygląda na to, że nastąpił przełom – mówi Marek Ast (66 l.) z PiS. Co ciekawe z badania zadowolona jest też Karolina Pawliczak (48 l.). - Poparcie powyżej 32% to bardzo dobry wynik. Od wyborów minął zaledwie rok, nasze sondażowe wyniki wkrótce będą rosły – mówi posłanka KO.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz poza Sejmem

- PiS posiada zdyscyplinowany i wierny elektorat. To ugrupowanie cieszy się największym zaufaniem, ale ciągle nie ma samodzielnej większości żeby rządzić – zwraca uwagę profesor Olgierd Annusewicz (48 l.). Naturalnym partnerem dla PiS mogłaby być Konfederacja (uzyskała 13,5%), która jak mówi Marcin Palade w ostatnich miesiącach wyraźnie się umocniła, także kosztem Trzeciej Drogi. - Gdyby formacja Hołowni i Kosiniaka-Kamysza startowała jako koalicja, nie weszłaby nawet do Sejmu, a to oznacza większość mandatów dla PiS i Konfederacji – mówi politolog.

Zadowolona ze swojego wyniku nie może być też Lewica, chce ja poprzeć zaledwie 5,82% wyborców. Spadek notowań tej formacji wiąże się głównie z rozstaniem z partią Razem, która zanotowała 1,5% poparcie.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 12-13.11.2024 roku metodą CAWI na próbie 1044 dorosłych Polaków.

i Autor: SE

Express Biedrzyckiej - Marek Borowski 14.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.